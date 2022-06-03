موعد نزول المساعدات المقطوعة بالمملكة 1443

في إطار بحث الأسر الفقيرة والأكثر احتياج من المواطنين بالمملكة عن الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من المملكة للنهوض بالمستوى المعيشي لهذه الفئات، يستفسر المستفيدين من برامج الدعم والحماية بالمملكة عن موعد نزول المساعدات المقطوعة الخاصة بالعام 1443 الحالي، حيث تقم صرف المساعدات المقطوعة ثلاث مرات سابقة بشكل سنوي، لذلك من المتوقع أن يكون قد اقترب موعد صرف المقطوعة الخاصة بهذا العام.

موعد نزول المساعدات المقطوعة بالمملكة

ورداً على استفسارات المستفيدين الذي قد حصلوا على مبالغ المساعدات المقطوعة في المرات السابقة، أنه بالبحث قد تبين عدم صدور منشورات خاصة بموعد نزول المساعدات المقطوعة حتى الآن، ولم تقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن صرفها للمستفيدين في موعد محدد مثل أوجه الدعم الأخرى حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي، ويتم نزولها مرة واحدة فى السنة وليس لها تاريخ ثابت لصرفها بل توزع على حسب رؤية المملكة وتطورات الأوضاع الاقتصادية ، ونوضح فيما يلي كيفيه الاستعلام عن نزول المساعدات المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.

الاستعلام عن نزول المساعدة المقطوعة

ويمكن لجميع المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط صرف دعم المساعدات المقطوعة والمسجلين في الضمان الاجتماعي الدخول على رابط الاستعلامات المخصص من قبل الوزارة ومعرفة جميع الأمور الذي تتعلق بالحساب المستفيد وجميع البيانات وموعد نزول المقطوعة.

اولا يتم الاستعلام من خلال الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ثانيا يتم النقر على خيار الخدمات الإلكترونية، ثم الدخول على خدمات وكالة الضمان

ثالثاً يتم بعد ذلك إدراج رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد

ثم رمز التحقق البشري الذي يظهر أمامك في الصفحة.

رابعاً الضغط على كلمة عرض سوف تظهر أمامك جميع التفاصيل.

شروط التسجيل فى المقطوعة

نصت وزارة الموارد البشرية على بعض الشروط التي لن يتمكن الأشخاص الغير منطلق عليهم هذه الشروط الحصول على المساعدات المقطوعة، وتتلخص هذه الشروط في الآتي: