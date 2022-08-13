موعد نزول العوائد السنوية لسنة 1444 هـ

يريد الكثير من الأشخاص أن يكونوا على علم عن الموعد الذي سيتم فيه صرف العوائد المقدمة من قبل وزارة المالية، والعوائد هي مبالغ مالية يتم صرفها من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية لبعض الفئات المستحقة للمساعدة ويتم تقديمه أيضًا من قبل بعض القبائل والعوائل العريقة الغنية لمساعدات المحتاجين من الفقراء ولذلك يتساءل الكثيرون حول موعد صرفها لسنة 1444هـ.

موعد نزول العوائد السنوية

بالنسبة إلى موعد نزولها فسوف يكون بداية شهر محرم الجاري لعام 1444هـ حتى شهر جمادى الآخر المقبل لنفس العام، وكانت الإدارة العامة للمقررات والقوائد السعودية قد أعلنت تعميم خاص بموعد نزول العوائد حتى يقوم جميع المستفيدين من العوائد الحصول على رواتبهم السنوية.

خطوات حجز موعد للحصول على العوائد السنوية

يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على العوائد السنوية ولذلك سوف نقوم بشرح الطريقة التي يمكنك من خلالها الحصول على تلك العوائد في السطور التالية: