موعد نزول العوائد السنوية لسنة 1444 هـ
يريد الكثير من الأشخاص أن يكونوا على علم عن الموعد الذي سيتم فيه صرف العوائد المقدمة من قبل وزارة المالية، والعوائد هي مبالغ مالية يتم صرفها من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية لبعض الفئات المستحقة للمساعدة ويتم تقديمه أيضًا من قبل بعض القبائل والعوائل العريقة الغنية لمساعدات المحتاجين من الفقراء ولذلك يتساءل الكثيرون حول موعد صرفها لسنة 1444هـ.
موعد نزول العوائد السنوية
بالنسبة إلى موعد نزولها فسوف يكون بداية شهر محرم الجاري لعام 1444هـ حتى شهر جمادى الآخر المقبل لنفس العام، وكانت الإدارة العامة للمقررات والقوائد السعودية قد أعلنت تعميم خاص بموعد نزول العوائد حتى يقوم جميع المستفيدين من العوائد الحصول على رواتبهم السنوية.
خطوات حجز موعد للحصول على العوائد السنوية
يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على العوائد السنوية ولذلك سوف نقوم بشرح الطريقة التي يمكنك من خلالها الحصول على تلك العوائد في السطور التالية:
- في البداية قم بالدخول مباشرة على رابط “نظام حجز المواعيد” والذي سوق تجده على موقع وزارة المالية السعودية الإلكتروني الرسمي.
- بعد ذلك قم بقراءة الشروط والأحكام جيدا.
- ثم قم بالنقر على زر “الموافقة على الشروط”.
- بعد ذلك قم بالنقر على زر “الذهاب إلى الخدمة” .
- بعد ذلك اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.
- ثم قم بكتابة كود التحقق المرئي الموجود أمامك على الموقع.
- في الخطوة التالية قم بالنقر على زر “الاستعلام” وهو زر أخضر.
- ثم قم بالنقر على زر “حجز الموعد لدفع المرتجعات” .
- ثم تبدأ في حجز الموعد.
- بعد ذلك يتم تحديد تبادل الإجراء والتبادل الموجود في القوائم الظاهرة على الصفحة.
- ثم قم بالنقر على زر “حفظ” وبالتالي يتم تقديم الطلب.
- سيتم مراجعة الطلب الذي قمت بتقديمه.
- في حالة تم قبول الطلب سيتم إبلاغك عبر رقم هاتفك المحمول الذي قمت بوضعه على الموقع.
- وفي حالة لم يتم قبول الطلب الخاص بك يتم رفضه مع القيام بإيضاح الأسباب التي تسببت في رفض طلب الحصول على العوائد السنوية.