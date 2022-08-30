موعد نزول الضمان الاجتماعي 1444 كيفية تقديم اعتراض عبر sbis.hrsd.gov.sa

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج الضمان الاجتماعي الذي يشمل مجموعة من فئات المجتمع السعودي، حيث يُساهم في تقديم المساعدات لهم لتوفير حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة لمحدودي الدخل داخل أراضي المملكة ولمن تتوافر لديهم الشروط المُحددة من قبلها، لذا سوف نوضح لكم متى نزول الضمان الاجتماعي والمزيد من التفاصيل الآخرى.

متى نزول الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية وحدت يوم الصرف لكي في اليوم الأول من كل شهري ميلادي ولكن في حالة مصادفة هذا اليوم لُعطلة رسمية يتم تأخيره أو تقديمه يوم، وسوف يتم صرف الدفعة القادمة بداية من يوم 1 سبتمبر الموافق بتاريخ الهجري 5 صفر لعام 1444.

كيفية تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

يُمكنك تقديم اعتراض على معاش الضمان وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم من بداية تاريخ تقديم الطلب، لذا اتبع بعض الخطوات التالية:

انتقل مباشرةً إلى رابط منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول عن طريق كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خانة تسجيل الدخول ثم أختر الطلبات ثم أنقر على رمز العين.

سوف تظهر لك حالة الأهلية ثم اطلع على أسباب عدم الأهلية.

الضغط على إرفاق ثم قم برفع المستندات المطلوبة لإثبات الأهلية.

سوف يتم مراجعة طلبك من اللجنة المختصة للتعرف على مدى استحقاقك.

استعلام عن حالة الضمان برقم السجل المدني

لكي تتمكن من الاستعلام عن حالة الضمان بواسطة رقم السجل المدني وذلك عبر الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي.

أكتب البيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني ورقم الضمان.

أدخل رمز التحقق ثم أضغط على العرض وسوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

وزارة الموارد أتاحت إمكانية التواصل معها عبر الطرق التالية وهي: