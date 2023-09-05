موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1445 بالميلادي والهجري لكل مستحقي الدفعة القادمة

ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1445 بالميلادي والهجري في شهر سبتمبر، حيث يترقب مستحقي الضمان المطور صرف الضمان المطور خلال الشهر الجاري، حيث تعكف وزارة الموارد البشرية إلى صرف رواتب الضمان المطور نهاية سبتمبر.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1445

موعد نزول الضمان المطور 1445 بالميلادي والهجري

موعد نزول الضمان المطور بالميلادي: 1-10-2023 ميلاديا.

موعد نزول الضمان المطور بالهجري : 16-3-1445 هجريا.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن تتوافر عددا من الشروط من أجل إمكانية التسجيل في الضمان المطور طبقا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون سعودي مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يقل الحد الأدنى للمعاش عن 1100 ريال لعائل الأسرة ونحو 550 ريال لكل فرد في الأسرة.

يجب الإلتزام الكامل بكل متطلبات الضمان الاجتماعي المطور.

يجب أن لا يكون مقيم داخل أي من المراكز الإيوائية التي تعمل الدولة على رعايتها.

من الواجب أن يكون هناك عائل وحيد للأسرة خاصة أنه في حال وجود أكثر من عائل يجب أن يكون هناك أسرة مستقلة.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال عدة خطوات بسيطة.

الدخول على بوابة الضمان الاجتماعي المطور

الدخول بإستخدام كلمة المرور ورسالة التحقق الخاصة بالمستخدمين.

إدخال السجل المدني مكان اسم المستخدم.

يجب العمل على كتابة كلمة المرور مع رسالة التحقق.

العمل على اختيار الطلبات.

العمل على تسجيل الدخول والتحقق النهائي في أخر خطوات الاستعلام عن الضمان المطور.

في نفس الإطار دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الولاء الوظيفي لموظفي القطاع العام، حيث أكدت أن رأس المال البشري تقدير حكومي وأولوية وطنية، وذلك تماشيا مع استراتيجية ورؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تعمل على دعم الجهات الحكومية في تطوير البرامج وممارسات الموارد البشرية المختلفة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تعمل على الدوام على زيادة عمليات التطوير الخاصة بالخدمات المقدمة للجمهور وأهمها الضمان الاجتماعي المطور والذي يخدم ألالاف الأسر السعودية.

يذكر أن نظام الضمان الاجتماعي المطور هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا من الفقراء المستحقين للزكاة مثل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص مناسبة للعمل.