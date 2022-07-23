موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 لهذا الشهر وشروط الاستحقاق

نعلن معكم اليوم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443، حسب العملية المقررة كما أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تبدأ منصة الدعم والحماية الخاصة بصرف الضمان الاجتماعي، واستقبال التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443 الجديدة تقريبًا من العام السابق، ووفقًا للعملية المعمول بها في البرنامج سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للضمان الاجتماعي بشكل تدريجي في دفعات قائمة انتظار، لذا من خلال متابعتكم لموقعنا يمكنكم الحصول على رابط للتسجيل في الضمان الاجتماعي، و رابط لإرسال الدعم الاجتماعي على الإنترنت بالإضافة إلى معرفة الإجابة موعد الصرف المحدد من الضمان الاجتماعي المطور 1443.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ذلك اعتبارًا من يوم السبت الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1443 هـ الموافق لـ العشرين من العام الماضي، بعد الدخول في جهود بناء الأمن وفق القانون الصادر عن خادم الحرمين الشريفين وملكه حفظهما الله.

حيث أُنشئ نظام الأمن الصحي المستقر وفق القانون لتحقيق الهدف المنشود بعد أن يوفر الحماية الاجتماعية من الدعم المالي والخدمات الطبية والتدريب والتوظيف والتأكد من وصول أموال الزكاة إلى مستواها الحقيقي والمستفيدون .

كما أعلن أن الموعد المحدد لصرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443، هو يوم الاثنين بتاريخ 1 أغسطس 2022م.

معرفة مبلغ استحقاق الضمان الاجتماعي

تحديد السياسة الأمنية الجديدة للحد الأدنى 1100 ريال، وفي حال وجود ساكنين 550 ريالاً إضافية لكل فرد يسكن في نفس المنزل باستثناء ما يلي:

أولا النساء الارملة أو المطلقة: فقد تعتبر شخصاً مستقلاً يمكنه الحصول على معاش تقاعدي آمن كعائل أسرة إذا كان لديها طفل واحد أو أكثر.

كما أن الطلاب الذين يعيشون خارج المدينة لغرض التعليم، ويجب أن يكون عمرهم بين 18 إلى 25 عامًا، ويتم قبول المنظمة كمقيم في المنصة.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443