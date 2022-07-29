موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 1444 والشروط المطلوبة وكيفية معرفة سبب الرفض

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وذلك مع نهاية شهر يوليو، حيث حددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أغسطس، وسوف نوضح لكم في هذا المقال موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل وشروط وخطوات التقديم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور وذلك على أن يتم صرفه في اليوم الأول من شهر أغسطس.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن أنه في حالة إذا صادف يوم صرف الضمان الاجتماعي يوم الجمعة وهو عطلة رسمية أسبوعية، فيتم تعجيل يوم الصرف ليتم صرف الضمان الاجتماعي يوم الخميس، أما إذا كان يوم الصرف يوم السبت فيتم تأجيل الصرف إلى يوم الأحد.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

للحصول على الضمان الاجتماعي المطور يجب توافر عدة شروط وهي كالآتي:

• أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في السعودية.

• أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى للفرد وهو ١١٠٠ ريال سعودي للعائل، و٥٥٠ ريال للفرد من الأسرة.

• أن يكون المتقدم قام باستيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بخدمات الصحة والتعليم.

• الالتزام بجميع برامج التدريب والتوظيف.

• أن لا يكون المتقدم مقيم في أي دور أو مركز من مراكز الايواء التي تقدمها الدولة.

• أن يكون المتقدم لا يملك أي أصول ذات قيمة عالية.

خطوات معرفة سبب رفض طلب الضمان الاجتماعي

وكشف الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات معرفة سبب عدم الأهلية بالضمان الاجتماعي المطور، والتي تشمل ما يلي:

• الدخول للمنصة الإلكترونية من هنا.

• الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.

• اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.

• استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).

• استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.