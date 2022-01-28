يحاول العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية معرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد لشهر فبراير 2022، وذلك لأنه قم تم بالفعل معرفة موعد صرف هذه الدفعة، ولذلك يرغبون في معرفة موعد الدفعة القادمة، لأن في بعض الأحيان يتم تأجيل صرف الدفعة حسب العطلات الرسمية فى السعودية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الشروط للتسجيل في “معاش الضمان الاجتماعي الجديد”، وتتمثل هذه الشروط تتلخص فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في السعودية.

يجب أن يكون عمره لا يقل عن “35 سنة”.

يلزم أن لا يكون لديه “سجل تجاري أو يمتلك مشروعات تجارية”.

يجب أن يلتزم الشخص بقواعد وزارة العمل.

يلزم أن يكون مستقل السكن وغير مقيم في مراكز الإيواء.

يجب أن لا يزيد مستوى الدخل الشهري له عن “الحد الأقصى” للحصول على المعاش.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر فبراير 2022

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح بأنه سوف يتم صرف المعاش الخاص بشهر فبراير في يوم “الأربعاء الموافق 1 رجب 1443 والذي يوافق 2 فبراير 2022″، وأكدت بان المواطنين يمكنهم القيام بالاستعلام عن الضمان الاجتماعي عبر القيام بالخطوات التالية:-