مواعيد صرف رواتب شهر عيد الأضحى 2019 بالسعودية بالهجري والميلادي … موعد نزول راتب الشهر الحالي 1440هـ

◊ جدول مواعيد صرف الرواتب فى متابعة من موقعنا عن جدول صرف الرواتب السعودية، ننشر موعد نزول راتب شهر يوليو بالسعودية، حيث يتساءل عنه الكثير من موظفي المملكة الآن، ولهذا نتابع معكم موعد نزول الرواتب بالميلادي والهجري و جدول صرف رواتب الموظفين السعوديين، و موعد نزول الراتب في السعودية وخاصتاً رواتب شهر يوليو واغسطس، جدول صرف الرواتب السعودية، والتى يبحث الكثير عن موعد الراتب شهر ذي القعدة وذي الحجة 1440، رواتب حسب الأبراج طبقاً للنظام القديم فى صرف رواتب جميع العاملين في المملكة والمتقاعدين وطبقا لجدول صرف رواتب 2019 فى المملكة السعودية، وتطبيقاً لقرار الملك/ سلمان بن عبد العزيز بأن يتم توحيد صرف رواتب العاملين بالمملكة العربية السعودية وذلك للقطاع العام، حيث أنه سابقًا كان يتم صرف الراتب حسب التقويم الهجري، ثم بعد ذلك تقرر صرف الرواتب حسب الأبراج الشمسية، ولكن سرعان ما تم توحيد صرف الرواتب وإيداعها كذلك، و سنتعرف على موعد نزول الرواتب بالتقويم الهجري والميلادي أيضًا.

موعد نزول الرواتب بالتقويم الهجري والميلادي 1440

طالب عدد كبير من المواطنين العاملين بالمملكة العربية السعودية في القطاع العام بضرورة توحيد موعد نزول الرواتب حسب التقويم الهجري، واستبدال التاريخ الهجري لصرف الرواتب بدلًا من التقويم الشمسي أو تقويم الأبراج.

راتب شهر يوليو 2019

ولذلك قرر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي موعدًا خاص بنزول الرواتب وصرفها، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية دائمًا تسعى لتلبية حاجات مواطنيها، وخصوصًا عقب فرض الضريبة المضافة على بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة.

كما أنه عقب أن تم توحيد موعد صرف الرواتب تم أيضًا توحيد صدور فواتير المياه والكهرباء، للتسهيل على المواطنين.

جدول صرف رواتب الموظفين بالسعودية عام 2019

الراتب لشهر ذي القعدة بالهجري الاحد 25-11-1440 هـ متى ينزل الراتب لشهر ذي القعدة بالميلادي الاحد 28-7-2019 م

جدول صرف الرواتب 1440هـ

طبقا لجدول نزول الراتب في السعودية نتابع معكم مواعيد الرواتب بالميلادي موعد رواتب شهر ذي القعدة وذي الحجة الهجري من خلال الجدول التالي:-

موعد راتب شهر ذي القعدة بالهجري الاحد 25-11-1440 هـ راتب شهر ذي القعدة بالميلادي الاحد 28-7-2019 م موعد راتب شهر ذي الحجة بالهجري الثلاثاء 26-12-1440 هـ موعد راتب شهر ذي الحجة بالميلادي الثلاثاء 27-8-2019 م

موعد نزول الرواتب شهر ذي القعدة 1440

أقرت الحكومة اليوم السابع والعشرون من كل شهر موعدًا لصرف الرواتب، وإيداع الرواتب في حسابات المواطنين، حيث أنه أكدت الحكومة على أن الصرف موحد ما لم يوافق اليوم السابع والعشرون يومي الجمعة أو السبت، حيث أنه في حال وافق يوم الجمعة سيتم الإيداع يوم الخميس، أما في حال وافق يوم السبت سيتم الإيداع يوم الأحد.

وعليه فإنه سوف يكون موعد ايداع راتب شهر يوليو 2019 (رواتب ذب القعدة 1440) لموظفي القطاع الحكومي في السعودية وسيتم ايداع راتب شهر 7 في حسابات الموظفين السعوديين سيتم صرفها في يوم الأحد الموافق 28/ 7 /2019 م الموافق 25 ذي القعدة 1440 هــ.

كم تبقي على نزول راتب شهر يوليو 2019؟



سؤال يتبادر في أذهان الكثير الان من موظفي السعودية موعد نزول الرواتب الخاصة بشهر يوليو 2019 بالتاريخ الهجري والميلادي وسنتابع معكم كم تبقى من أيام على إيداع الراتب في الحسابات البنكية للموظفين.

♦ تاريخ نزول رواتب السعودية بالميلادي لشهر يوليو 28/ 7 /2019

الأحد الموافق 28 يوليو 2019 ميلادية.