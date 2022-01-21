موعد نزول الدعم السكني 1443 وموقف الاعزب من الدعم sakani.housing.sa

موعد نزول الدعم السكني 1443 يعد الآن من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من السعوديين، وكل من يرغب في الاستفادة من المساعدات الجديدة بالنسبة للمحتاجين من الدعم السكني، وهي جزء من جهود الحكومة السعودية، والتي يقدمها صندوق التنمية العقارية السعودي، حيث يتم سيتم إرسال الأموال إلى حسابات المستفيدين، ويتم ذلك رسمياً يوم 24 من كل شهر وسيكون ذلك الموافق يوم الإثنين 21 جمادى الثانية 1443 هـ.

موعد نزول الدعم السكني 1443

يعد برنامج المساعدة على الإسكان 1443 من أهم البرامج المتوفرة في المملكة العربية السعودية، كما تدار بإشراف الصندوق السعودي للتطوير العقاري، وهدفها تقديم مساعدة مالية شهرية لجميع المواطنين السعوديين المستحقين، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 670 مليون ريال، تم تحديد تاريخ نزول تخصيص السكن في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن إذا كان ذلك اليوم هو يوم عطلة، يتم إدخال تاريخ نزول تخصيص السكن أو تأخيره. ومع ذلك، يصادف هذا الشهر يوم 24 يناير سيكون يوم الإثنين، ويريد الجميع معرفة كيفية الحصول على معلومات حول تخصيص الإسكان 1443.

موقف الاعزب من الدعم السكني 1443

كشفت هيئة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، عن الاشتراطات الواجب تطبيقها على العازب الشاب قبل أن يعرف موعد مساعدته الإسكانية ، وهي كالتالي: