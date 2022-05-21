موعد نزول الدعم السكني وزارة الإسكان 1443هـ وطريقة الاستعلام

يشهد البحث عن موعد نزول الدعم السكني وزارة الإسكان، عمليات بحث كبيرة عبر محرك البحث جوجل الشهير في هذه الأيام من كل شهر من قبل المستفيدين من الدعم السكني المقدم من صندوق التنمية العقارية التابع إلى وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، الذي يتم صرفه بشكل دوري وشهريًا، والذي يعتبر إحدى الحلول التمويلية التي تقدمها الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمواطنيها بهدف مساعدة الأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود أو المنخفض في الحصول على مسكن لائق ضمن إطار مساهمتها في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وفق شروط وضوابط لاستحقاق الدعم.

موعد نزول الدعم السكني

موعد ثابت شهري لصرف الدعم السكني

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية موعدًا ثابتًا لإيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين كل شهر، وهو اليوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي، على أنه في حال توافق هذا الموعد مع يوم عطلة نهاية الأسبوع أو أجازة رسمية فيتم تقديم موعد الصرف يومًا واحدًا أو تأخيره يومًا بحسب الحال.

ما هو برنامج الدعم السكني؟

برنامج الدعم السكني تم إنشاؤه في 2017 بهدف تقديم حلول سكنية للأسر السعودية لمساعدتهم في تملّك المنازل الملائمة، أو الانتفاع بها وفقًا لاحتياجاتهم وقدراتهم المادية، كما ويهدف إلى رفع نسبة التملك للمواطنين وتحسين تجربة المستفيد لامتلاك المنزل الأول.

ما هي شروط الحصول على الدعم السكني؟

وضمن سياق موعد نزول الدعم السكني من المفيد التعرف على الاشتراطات المطلوب توفرها لدى المتقدم لطلب الدعم السكني والتي تشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية.

ألا يتجاوز سن المتقدم لطلب الدعم عن 25 عامًا، على أنه يُستثنى من هذا الشرط الأم أو الزوجة أو الأخوة مجتمعين.

التزام المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها.

ألا يكون سبق للمتقدم أ نتقدم بطلب الحصول على الدعم.

تقديم طلب الدعم السكني مقتصر على الأسرة التي هي إحدى هذه المجموعات التالية:

1 – زوج وزوجة.

2 – زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

3 – أب وولد أو أكثر من أولاد الأب (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

4 – أم وولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).

5 – اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة وأن تكون الأنثى غير متزوجة.

6 – واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة والأنثى غير متزوجة.

ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له – بموجب أحكام هذا التنظيم – حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة.

موعد نزول الدعم السكني

كما أسلفنا يكون موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم الموافق لـ 24 من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه يومًا أو تأخيره يوم في حال صادف يوم الصرف عطلة رسمية، وبناءًا على ذلك فإن موعد نزول الدعم السكني لأشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة كما هو موضح في الجدول التالي:

متسلسل الشهر الهجري الشهر الميلادي يوم الصرف تاريخ الصرف هجري تاريخ الصرف ميلادي 1 شوال مايو الثلاثاء 23-10-1443 2022-05-24 2 ذو القعدة يونيو الخميس 24-11-1443 2022-06-23 3 ذو الحجة يوليو الأحد 25-12-1443 2022-07-24

طريقة استعلام الدعم السكني

أتاحت وزارة الإسكان عبر منصتها الإلكترونية سكني خدمة الاستعلام عن الدعم السكني إلكترونيًا، حيث يمكن للمستفيدين الاستعلام برقم الهوية عن موعد نزول الدعم السكني، في حال تأخر أو لم ينزل، وللاستعلام يمكن اتباع الخطوات التالية: