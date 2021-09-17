موعد نزول الدعم السكني لشهر سبتمبر 2021 وخطوات الاستعلام

يتساءل المواطنين عن موعد نزول الدعم السكني وطريقة الاستعلام عنه، فمن خلال رقم الهوية يمكن الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني، ويُعتبر برنامج سكني واحدًا من البرامج التي خصصتها وزارة الإسكان السعودية بالتعاون بينها وبين صندوق التنمية العقاري، وهذا لدعم المواطنين وتقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة للجميع، بالإضافة إلى أنها مكنت المواطنين من شراء الوحدات بالتقسيط المريح وبدون أي فوائد، ويمكن الآن لأي سعودي امتلاك وحدة سكنية خاصة به.

موعد نزول الدعم السكني

يتساءل المواطنين عن موعد نزول الدعم السكني، والجدير بالذكر أنه تم إتاحة الكثير من الوحدات للمواطنين السعوديين بكل أنحاء المملكة، وذلك للمستحقين لهذا الدعم، وقد بلغت عدد القطع السكنية لأكثر من 120 قطعة سكنية جاهزة للتسليم للمستحقين، وهذه المبادرة تشجيعًا لرؤية المملكة التي تسعى للوصول لها عام 2030، ويقوم البرنامج السكني بدعم السعوديين العائلين لأسرهم، ويوجد العديد من القطع السكنية في شتى أنحاء المملكة، وذلك في ( الرياض، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، القصيم، علير، نجران)، وللعلم أنه يتم صرف الدعم شهريًا يوم 24 من الشهر الميلادي، وهذا موعد موحد يستفيد منه جميع مستفيدي برنامج سكني، وتتعاون وزارة الشئون البلدية والإسكان مع صندوق التنمية العقارية لتقديم هذا الدعم، وموعد صرف هذا الصرف سيكون يوم 23 لأن يوم 24 إجازة رسمية بالمملكة.

الاستعلام عن نزول الدعم السكني

كي يتمكن المواطنين في الحصول على الدعم السكني سواء قطعة الأرض أو عقار أو حتى راتب شهري عليها التقديم أولًا عبر موقع منصة سكني، وخطوات الاستعلام تتم كالتالي: