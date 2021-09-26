موعد موسم الرياض 2021 وفعاليات غير مسبوقة في المملكة

يبحث الالاف من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن موعد موسم الرياض 2021 الذي يعد أحد المناسبات التي تحتفي بها المملكة بشكل سنوي من خلال اقامة عدد من الفعاليات، وخلال الساعات الماضية أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن موعد انطلاق فعاليات موسم الرياض هذا العام، حيث لم يتم الاحتفال به العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن موسم الرياض هذا العام سيحمل الكثير من المفاجآت الرائعة الجديدة، ويأتي تحت شعار #تخيل_أكثر.

موعد موسم الرياض 2021

وقد أوضح المستشار تركي آل الشيخ، من خلال تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن فعاليات موسم الرياض ستنطلق في 20 أكتوبر المقبل، في 14 منطقة لمدة 7500 يوم إن شاء الله، على أن يتم الاعلان عن جدول وفعاليات موسم الرياض في يوم 4 أكتوبر القادم، حيث سيتم اقامة حفل افتتاح لفعاليات الموسم الشهر القادم.

فعاليات موسم الرياض 2

كشف المستشار تركي ال الشيخ، أن فعاليات موسم الرياض 2 ستكون مختلفة عن عام 2019 حيث سيشتمل على 7500 يوم لكل فعالية، وعلى الرغم من بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا إلا أنه سيتم اقامة 70 حفلة غنائية بمشاركة فنانين سعوديين و عرب، وكذلك ستقام ست حفلات غنائية عالمية بمشاركة كبار النجوم العالميين، كما سيكون هناك مئات العروض المسرحية الشيقة وعشرات المعارض وستة اعمال مسرحية عالمية، كما ستقام مباريات للمصارعة الحرة.