موعد معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 وفعالياته المنتظره

أعلن معرض الرياض الدولي للكتاب عن موعد المعرض وذلك عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أعلن عن فتح باب التسجيل لجميع دور النشر السعودية والعربية وأيضاً الدولية والتي ترغب في المشاركة في دورة المعرض القادمة، حيث أطلقت اللجنة المنظمة للمعرض موقع إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التسجيل في الدورة القادمة.

معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

يعتبر عبارة عن حدث ومناسبة سنوية تقام في العاصمة السعودية الرياض، حيث يعتبر بمثابة منصة رئيسية للشركات والأفراد المبدعين المهتمين بقطاع الكتاب عموماً بكافة مجالاته مثل الأدب والترجمة وغيرها وذلك لعرض كلماتهم في المعرض، كما أنه يعتبر الحجر والمقصد الرئيسي لجميع الأشخاص المحبين للقراءة في المجتمع السعودي، وبدوره يقوم بزيادة القدرات المعرفية لدى القراء ومحبي الكتب الأدبية والفنية والروايات الرائعة، والمميز في المعرض أنه يقام فيه الكثير من العروض والمؤتمرات والندوات الثقافية والأدبية الرائعة.

ويعد المعرض واحد من أهم معارض الكتاب العربية وذلك بسبب نجاحاته التي تظهر بوضوح في عدد الزوار وحجم المبيعات الذي يحققها المعرض وتحققها دور النشر المشاركة فيه بالإضافة إلى تنوع البرامج الثقافية التي تنظمها اللجنة المسؤولة عن المعرض، كما أن النجاح الأهم والأساسي في المعرض هو إبراز دور المشاركة بين دور النشر العربية والدولية، وتقوم هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية على تعزيز النتائج الإيجابية للمعرض ووضعه في مكانه عالية بين معارض الكتب الدولية وذلك من أجل مواكبة رؤية الحكومة السعودية لعام 2030 وذلك باعتبار أن الثقافة مصدر رئيسي لنجاح أي بلد.

فعاليات معرض الرياض للكتاب

كما أعلن الدكتور محمد حسن علوان الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة أن المعرض كان أكبر معرض أقيم داخل المملكة وذلك بعد تنظيمه العام الماضي، وتابع الدكتور علوان أن تلك الدورة القادمة سوف تشهد برامج ثقافية كاملة وشاملة في كل الأنحاء حيث إنه أكد على مشاركة 16 هيئة ثقافية من داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى الجلسات بين المؤلفين والمسرحيات التي سوف يتم تنظيمها في المعرض، وأيضاً يوجد جزء خاص للطفل تحت اسم جناح الطفل ومن خلاله يتم تقديم جولة لتوسعة مدارك الطفل ويشارك فيها جميع أفراد العائلة.

موعد معرض الرياض الدولي للكتاب

كما أعلنت وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة العربية السعودية تحت رئاسة الدكتور علوان أن موعد معرض الرياض الدولي للكتاب سوف يبدأ في يوم 29 من شهر سبتمبر القادم ويظل حتى يوم 8 من أكتوبر وذلك للعام الميلادي 2022.