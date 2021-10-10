يتطلع الكثير من الناس بشغف إلى موسم الرياض 2 وهو احتفال سنوي يقام في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية تحت اشراف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وسيبدأ موسم الرياض لهذا العام في 20 أكتوبر وسيوزع في 14 منطقة بالمملكة، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الشخصيات المهمة من جميع أنحاء العالم ستشارك في هذا المعرض العظيم ، بما في ذلك الأسطورة الأرجنتيني لاعب نادي باريس “ليونيل ميسي” والذي ظهر في الإعلان بوضوح تام للجمهور، وسنوضح في مقالتنا عبر “نجوم مصرية” تفاصيل موعد مشاركة ميسي في موسم الرياض الموسم الثاني 1443 هـ.

موعد مشاركة ميسي في موسم الرياض:

بعد ظهور اللاعب ليونيل ميسي في إعلان احتفالات موسم الرياض الموسم الثاني، أصبح مواطنو المملكة العربية السعودية في حالة ترقب، وهم متشوقين جدا لرؤية أسطورة كرة القدم ميسي بجانب نجوم آخرين في هذا المعرض، لكن طريقة ظهور ليونيل ميسي في المعرض غير واضحة حتى الآن، لأن النجم الأرجنتيني ليونيل ليست المرة الأولى التي يشارك فيها في الاحتفال بموسم الرياض، لأن احتفال موسم 2019 شهد مباراة ودية بين منتخب الأرجنتين والبرازيل، تحت رعاية ميسي والعديد من نجوم الفريقين، ويمكن أن تكون الفعاليات مشابهة أيضا هذا العام لكن السعوديين يترقبون مفاجأة مغايرة، لأن موسم الرياض 2 يَعد هذا العام بالعديد من المفاجآت الرائعة.

موسم الرياض 2021

يتضمن موسم الرياض هذا العام العديد من الفعاليات المختلفة من ترفيهية وثقافية ورياضية وغيرها من الفعاليات، وتشمل بعض الفعاليات ما يلي: