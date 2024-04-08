موعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

يلتقي الهلال مع النصر في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي، وستكون هذه المباراة واحدة ضمن أهم مباريات كرة القدم في المملكة العربية السعودية، حيث يتنافس كل من الفريقين على الفوز والتأهل إلى النهائي، ويطمح الهلال في حصد لقب جديد له هذا العام، بينما يرغب النصر في إضافة لقب جديد له.

موعد مباراة الهلال والنصر

تقام مباراة الهلال والنصر على ملعب محمد بن زايد في الإمارات،اليوم 8 إبريل 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC SPORT 1 HD، وأيضاً يمكن مشاهدة المباراة علي قناة AD Sports HD 1، ويمكن متابعة أحداث المباراة على منصة شاهد VIP عبر شبكة الإنترنت.

تشكيل النصر المتوقع

قد يعتمد مدرب نادي النصر على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى دافيد أوسبينا خط الدفاع الغنام – محمد آل فتيل – إيمريك لابورت – أليكس تيليس خط الوسط بروزوفيتش – أوتافيو – الخيبري خط الهجوم ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبدالرحمن غريب

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

من المتوقع أن يعتمد مدرب نادي الهلال السعودي على التشكيل التالي:-