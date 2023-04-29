موعد مباراة الهلال السعودي اليوم في نهائي دوري أبطا آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب واستاد الملك فهد الدولي مباراة نارية تجمع بين الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال اسيا، ويحاول الهلال السعودي اليوم استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء ونتيجة تليق به وبجمهوره العاشق له في كل مكان، ونستعرض عبر نجوم مصرية أهم تفاصيل مباراة الهلال اليوم أمام اوراوا ريد دياموندز الياباني والقنوات الناقلة فتابعونا.

مباراة الهلال اليوم الساعة كم؟

تنطلق مباراة الهلال اليوم الساعة 9:30 بتوقيت السعودية، 8:30 بتوقيت القاهرة، ويسعى لاعبي الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من اللقب الاسيوي والفوز بنتيجة كبيرة تساعده على اللعب بأريحية في مباراة العودة في اليابان يوم السبت 6-5-2023، ستكون مباراة قوية بين الفريقين حيث يمتلك كل فريق العناصر القوية التي تساعده على حسم المباراة في أي وقت.

مباراة الهلال السعودي اليوم في نهائي اسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد لدوري أبطال آسيا، ويمكنكم مشاهدة اللقاء عبر قناة بي إن سبورت beIN Sports AFC، ويسعى الهلال للحفاظ على الكأس الغالية بعد أن تُوج بطلاً بها للنسخة الماضية في 2021، وكانت قد أُلغيت المسابقة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وحقق الهلال اللقب في 4 مناسبات كأكثر نادي محققاً للبطولة في اسيا، بينما حقق نادي لأوراوا ريد دياموندز الياباني خصم الهلال اليوم اللقب مرتين كانت اخرهم عام 2017، مما يعني أننا أمام مباراة صعبة جداً على الفريقين.

مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز اليوم في نهائي اسيا

يدخل نادي الهلال المباراة في جاهزية كاملة باستثناء اللاعب جانج هيون الذي يعاني من إصابة في مفصل القدم، ويسعى لاعبي الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والاحتفاظ باللقب، وتأهل الهلال للنهائي بعد الفوز الكبير الذي حققه على نادي الدحيل القطري بنتيجة 7-0، بينما صعد الفريق الياباني بصعوبة للنهائي بعد الفوز على فريق جيونبوك الكوري بركلات الترجيح.