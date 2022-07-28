 موعد فتح باب التقديم في الجامعات للثانوية العامة بالسعودية 2022

بعد أداء امتحانات الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، يبحث الكثير من الطلاب عن الموعد المحدد الخاص بالتقديم في الجامعات طلاب الثانوية العامة داخل المملكة العربية السعودية، حتى يكون الطلاب على استعداد تام لتقديم الأوراق والمستندات التي تطلبها الجامعة، واليوم سنوضح لكم الفترة المتوقع أن يكون باب التقديم في الجامعات مفتوح أمام الطلاب الثانوية العامة للعام الجديد 1444.

موعد فتح باب التقديم في الجامعات للثانوية العامة بالسعودية

فور الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة داخل المملكة السعودية العربية من المتوقع أن تكون جميع الجامعات بالاعلان عن تاريخ التسجيل في الجامعات من أجل أن يقوم الطلاب تجهيز أوراقه ومستنداته التي تحتاج إليها الجامعة، ليكون جميع الطلاب على دراية كاملة بهذا الموعد حتى يستطيع التقديم في الجامعة التي يرغب بها.

موعد التسجيل في الجامعات لعام 1444

الآن وبفضل التطور التكنولوجي أصبح التسجيل في الجامعات الالكترونية عن بعد، وانتشر ذلك أكثر بعد انتشار فيروس كورونا بعد أن قامت المملكة العربية السعودية في السير على رؤية 2030، وهذه الرؤية تهدف إلى تحويل كافة الخدمات إلى خدمات رقمية تتم الكترونيًا عن بعد، وأوضحت وزارة التربية والتعليم مواعيد التسجيل في بعض الجامعات السعودية كالتالي:

3 نوفمبر سيتم التقديم في جامعة الملك فهد للبترول.

24 نوفمبر التقديم في جامعة الملك عبد العزيز.

في شهر ابريل بدأت جامعات جازان وجامعة حائل.

23 نوفمبر للجامعات الإلكترونية.

18 نوفمبر جامعة الإمام محمد بن مسعود.

10 نوفمبر الجامعة العربية المفتوحة.

18 نوفمبر جامعة الأميرة نورة.

انتظروا أيضا المواعيد التي ستقوم الجامعة بتحديدها طلاب النظامي والانتساب، وسوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال المواقع الخاصة بالجامعات السعودية التي عرضناها.