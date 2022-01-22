الشروط المطلوبة للالتحاق بوظائف الجامعة

  • يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.
  • يشترط حصول المتقدم على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المتقدم إليها أو معادلتها من وزارة التعليم السعودية.
  • يجب توفر شهادة التصنيف والتسجيل المهني وتكون سارية المفعول.
  • يشترط إجادة المتقدم اللغة الإنجليزية وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

خطوات التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

  • في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتوظيف في جامعة الملك عبد العزيز ويمكن الوصول إليه عن طريق الرابط التالي: https://erec.kau.edu.sa/
  • تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسي عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والبيانات المطلوبة من رقم السر ورقم الهوية ورمز التحقق.
  • عند الانتهاء من إدخال كافة المعلومات المطلوبة والتأكد من صحتها يجب الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
  • اختيار الوظيفة المراد التقديم إليها وكتابة الشهادة العلمية والخبرات السابقة إن وجد.
  • ملء استمارة التقديم الإلكترونية والضغط على تأكيد البيانات ثم حفظ وإرسال الطلب.
  • طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

  • يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية المفعول.
  • شهادة المؤهل الدراسة وصوره منها.
  • في حالة وجود خبرة يجب وجود صورة من شهادة الخبرة.
  • شهادة التصنيف والتسجيل المهني للوظائف الصحية وتكون سارية المفعول.