موعد فتح التقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز والشروط المطلوبة للالتحاق بها
أعلنت جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عن إتاحة 271 وظيفة إدارية وصحية متوفرة في الجامعة على المرتبة السادسة والسابعة الوظائف بنظام التعاقد بدوام كامل للمواطنين السعوديون من الجنسين وأعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في جامعة الملك عبد العزيز عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين إلى الوظائف المطلوبة، ومن الجدير بالذكر أن جامعة الملك عبد العزيز هي واحدة من أهم وأقدم الجامعات في المملكة العربية السعودية ويذكر أنها تأسست عام 1967 وتضم حوالي 24 كلية وكانت في بدايتها جامعة أهلية خاصة ويدرس بها أكثر من 36 ألف طالب وطالبة سعوديون وعرب وأجانب ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد فتح التقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز والشروط المطلوبة للالتحاق بها.
موعد فتح باب التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز
أعلنت جامعة الملك عبد العزيز أنه سوف يتم فتح رابط التقديم على الوظائف بداية من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 الموافق 1443/06/22 هجري ويستمر التقديم حتى 29 يناير 2022 الموافق 1443/06/26 هجري.
الشروط المطلوبة للالتحاق بوظائف الجامعة
- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.
- يشترط حصول المتقدم على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المتقدم إليها أو معادلتها من وزارة التعليم السعودية.
- يجب توفر شهادة التصنيف والتسجيل المهني وتكون سارية المفعول.
- يشترط إجادة المتقدم اللغة الإنجليزية وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
خطوات التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز
- في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتوظيف في جامعة الملك عبد العزيز ويمكن الوصول إليه عن طريق الرابط التالي: https://erec.kau.edu.sa/
- تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسي عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والبيانات المطلوبة من رقم السر ورقم الهوية ورمز التحقق.
- عند الانتهاء من إدخال كافة المعلومات المطلوبة والتأكد من صحتها يجب الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- اختيار الوظيفة المراد التقديم إليها وكتابة الشهادة العلمية والخبرات السابقة إن وجد.
- ملء استمارة التقديم الإلكترونية والضغط على تأكيد البيانات ثم حفظ وإرسال الطلب.
- طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.
المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز
- يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية المفعول.
- شهادة المؤهل الدراسة وصوره منها.
- في حالة وجود خبرة يجب وجود صورة من شهادة الخبرة.
- شهادة التصنيف والتسجيل المهني للوظائف الصحية وتكون سارية المفعول.