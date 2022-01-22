أعلنت جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية عن إتاحة 271 وظيفة إدارية وصحية متوفرة في الجامعة على المرتبة السادسة والسابعة الوظائف بنظام التعاقد بدوام كامل للمواطنين السعوديون من الجنسين وأعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في جامعة الملك عبد العزيز عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين إلى الوظائف المطلوبة، ومن الجدير بالذكر أن جامعة الملك عبد العزيز هي واحدة من أهم وأقدم الجامعات في المملكة العربية السعودية ويذكر أنها تأسست عام 1967 وتضم حوالي 24 كلية وكانت في بدايتها جامعة أهلية خاصة ويدرس بها أكثر من 36 ألف طالب وطالبة سعوديون وعرب وأجانب ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد فتح التقديم في وظائف جامعة الملك عبد العزيز والشروط المطلوبة للالتحاق بها.

موعد فتح باب التقديم على وظائف جامعة الملك عبد العزيز

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز أنه سوف يتم فتح رابط التقديم على الوظائف بداية من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 الموافق 1443/06/22 هجري ويستمر التقديم حتى 29 يناير 2022 الموافق 1443/06/26 هجري.