منذ بدء شهر ذي الحجة المبارك وتتوالي عمليات البحث المكثفة عبر محرك جوجل العالمي من قبل المواطنين المقيمين في جميع الدول الإسلامية وذلك لأنهم يريدون التعرف على موعد أول أيام إجازة عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى في السعودية 1443

لذا قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بنشر بيانا هام عبر موقعها الإلكتروني توضح به موعد بداية ونهاية الإجازة وذلك لأنها الجهة المختصة بالمملكة لإعلان مثل هذه البيانات ونحن بدونا من خلال هذا التقرير سنوضح لكم كافة المعلومات التي تريدون التعرف عنها فتابعونا.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية في بيانها أن عدد أيام الإجازة الخاصة بعيد الأضحى ستكون تسعة أيام على أن تبدأ غدا الجمعة الموافق الثامن من يوليو 2022 وذلك للقطاع الحكومي أما عن القطاع الخاص فعدد أيام الإجازة سيكون أربع أيام فقط تبدأ يوم الجمعة وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق الحادي عشر من يوليو لعام 2022 واستندت على قرارها هذا للمادة 112 من قانون العمل بالمملكة أنه يحق للعامل أن يحصل على إجازة من عمله في الأعياد والمناسبات بأجر مدفوع وذلك وفقا لما تقره اللائحة وتستثني الأعمال التي يطبق فيها العمل بنظام المناوبة.

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