موعد عيد الأضحى المبارك 1443 وآخر أخبار إجازة العيد في السعودية

ينتظر جميع المواطنون في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد غرة شهر ذي الحجة المبارك لهذا العام 1443 كي يتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك ينتظر جميع الموظفون في المملكة الإعلان بشكل رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد إجازة العيد للقطاعين العام والخاص وقطاع البنوك، وسنوضح لكم في السطور التالية موعد عيد الأضحى المبارك 1443 طبقا للحسابات الفلكية.

موعد عيد الأضحى المبارك 1443 ووقفة العيد

طبقا للحسابات الفلكية تم الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443 وأوضحت ذلك هيئة المساحة الفلكية بالمملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:

يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 هو يوم وقفة عرفات لهذا العام 1443.

يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم 2022 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1443.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 هو آخر أيام عيد الأضحى المبارك والموافق 13 من شهر ذي الحجة 1443.

إجازة عيد الأضحى 1443 في السعودية

يتم تحديد إجازة عيد الأضحى من حيث موعد بدايتها وعدد الأيام الخاصة بها بعد رؤية الهلال والإعلان الرسمي عن موعد غرة شهر ذي الحجة المبارك 1443، ولذلك فهي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن بشكل رسمي من وزارة الموارد البشرية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر لجميع القطاعات بالمملكة سواء القطاع العام أو الخاص وكذلك للبنوك.