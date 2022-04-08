موعد عرض مسلسل سكر سادة في رمضان 2022

مع بداية شهر رمضان المبارك يبحث الجمهور عن الأعمال الفنية القيمة والجديدة التي ستعرض خلال شهر رمضان حيث يوجد العديد من المسلسلات والأعمال الفنية التي تتنافس فيه العديد من القنوات في الوطن العربي ودخلت السباق الرمضاني، هناك مسلسلات جذبت الجمهور من خلال مشاهدة الحلقة الأولى ويبحث الجمهور عن موعد حلقاتها، ومن الممتع إذا كانت هذه الحلقات تعرض قضايا تهم المجتمع ويتم معالجتها وتقديم الحل لها والأجمل إذا وضعت في قالب كوميدي لتخرج من طابع الجمود لتصل للجمهور بأسلوب سلسل وسهل ومن المسلسلات التي دخلت السباق في الأكثر مشاهدة ولاقت صدى كبير خصوصاً في المجتمع السعودي الخليجي مسلسل سكر سادة خلال هذا المقال سنوضح لكم المسلسل وموعد عرضه والقنوات الناقلة.

مسلسل سكر سادة

هو سلسلة فكاهية خليجية المسلسل سعودي كوميدي اجتماعي مكون من 30حلقة ويتميز المسلسل بتعدد الأفكار المطروحة ويضم المع النجوم الكوميدية في الساحة السعودية وقام بإعداده فريق مميز ليخرج بأجمل صوره ومنذ عرض حلقاته الأولي استحوذ على قلوب الكثير من الجماهير السعودية الخليجية.

قصة المسلسل

حيث يتحدث عن العديد من القضايا والأفكار المتواجدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ولكن في قالب ساخر كوميدي، وهي قصص واقعية حقيقية ويقدم المسلسل حل لهذه المشاكل التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.

موعد عرض مسلسل سكر سادة

يعرض المسلسل السعودي الكوميدي طيلة شهر رمضان المبارك عبر قناة السعودية الأولى في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية والإعادة في تمام الساعة الثالثة عصراً.

تردد قناة السعودية الأولى

حيث يعرض مسلسل سكر سادة عبر قناة السعودية الأولى إليك تردد القناة لمشاهدة ممتعة