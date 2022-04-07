موعد عرض مسلسل الكبير اوي 6 “العرض الأول والإعادة” والقنوات الناقلة طوال شهر رمضان 2022

لا زال البحث مستمر حتى الآن بشكل كبير جداً في مصر والوطن العربي كله من جانب الملايين من الأشخاص من أجل التعرف على موعد عرض مسلسل الكبير اوي 6 والقنوات التي تقوم بنقل المسلسل، وذلك حيث اشتعلت الأحداث في المسلسل وشهدت الحلقات الخمس التي تم عرضها حتى الآن الملايين من المشاهدات في الوطن العربي، حيث يقدم هذا المسلسل أحداث كوميدية رائعة جداً، وكان المسلسل قد اشتهر منذ سنوات طويلة حيث طوال السنوات الماضية حيث كان أول ظهر لهذا المسلسل في 11 أغسطس 2010 الجزاء الأول، وفي شهر رمضان الجاري يُعرض الجزء الثالث من هذا المسلسل الكوميدي الذي يصنفه البعض أنه أفضل عمل كوميدي في تاريخ الدراما الصرية، ونستعرض معكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بـ موعد عرض مسلسل الكبير اوي 6 والقنوات التي تقوم بعرضه.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي 6

ملايين من الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي كله يبحثون بشكل مكثف عن موعد عرض مسلسل الكبير اوي 6 والقنوات الناقلة له من أجل متابعة هذا المسلسل الكوميدي المميز، ومن الجدير بالذكر أن قنوات أون نجحت في شراء المسلسل من أجل عرضه طوال أيام شهر رمضان الكريم 2022، واليكم الآن جدول مواعيد عرض المسلسل:-

العرض الأول الساعة 06:20 مساءً بتوقيت مصر على ON E الإعادة الأولى الساعة 01:30 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر على ON دراما الإعادة الثانية الساعة 02:00 مساءً بتوقيت مصر على ON E

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

بعد أن قدمنا لكم موعد عرض مسلسل الكبير اوي 6 والقنوات الناقلة له فنتعرف الآن على أبطال المسلسل الكوميدي الأشهر في مصر والوطن العربي كله، حيث يجمع المسلسل بين العديد من نجوم الكوميديا في مصر والذين من أهمهم:-

أحمد مكي.

محمد سلام.

بيومي فؤاد.

هشام إسماعيل.

رحمة أحمد.

ليلى عز العرب.

وغيرهم العديد من الممثلين.

تردد قنوات اون E ودراما على نايل سات

ويمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد قنوات أون من أجل مشاهدة المسلسل في موعد عرض مسلسل الكبير اوي 6 التي ذكرناها لكم عن طريق الاحداثيات التالية:-