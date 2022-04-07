موعد عرض مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني في رمضان 2022

يُعرض مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني طوال شهر رمضان عام 2022، عبر قناة MBC، حي يدّخل المسلسل المسابقة الرمضانية للمرة الثانية بعد عرض الجزء الأول من المسلسل الذي لاقى اهتمامًا كبيرًا من قبل المشاهدين من مُختلف دول العربية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد عرض مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني 2 رمضان 2022 والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل أمينة حف 2

كثير من المشاهدين الذين يبحثون عن متابعة الحلقة 3 من مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني فور معرفة ما حدث في الحلقة السابقة، لذلك يبحث الأفراد عن مواعيد وأوقات عرضه خلال شهر رمضان المبارك، بعد أن حقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي 2021، فيما ينتظر متابعي المسلسل عرض الحلقات خاصة بعد زواج مفاجئ جمع الفنانة إلهام الفضالة، نجمة المسلسل، بشريكها شهاب جوهر، الذي حدث في شهر يوليو الماضي، كما يعرض المسلسل الساعة 4:30 مساءً.

القنوات الناقلة لمسلسل أمينة حف 2

أعلنت محطات MBC عن بدء الحلقة الأولى من مسلسل أمينة حف 2 مع بدء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك من خلال شاشة التليفزيون mbc السعودية، وتعتبر هي القناة الأولى والمسؤولة رسميًا عن نقل المسلسل للمشاهدين في مُختلف الدول العالم العربي، ناهيك عن إمكانية مشاهدة المسلسل عبر منصة شاهد الإلكترونية.

أحداث وأبطال مسلسل أمينة حاف 2

تدور الأحداث حول أمينة التي تدرك أن كل ما مرت به من قبل كان من مخيلتها وتحاول التكيف مع واقعها، ثم تتغير حياتها وتذهب في اتجاه غير متوقع. لتحقيق الحلم، وهو من بطولة الهام الفضالة، زوجها الفنان شهاب جوهر، وفهد باسم، والفنانة المصرية بدرية طلبة تتألق في مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني، وطيف بشخصية: طيبة خالة أمينة، وشوق الهادي، وشهد سلمان، والشرقاوي شمايل، وغدير السبتي، صمود المؤمن، وبدرية طلبة، وريم النجم، وإيمان فيصل، وناصر عباس، ورندا حجاج، وطلال باسم، وأحمد النجار، وخالد العجيرب، وجود عزيز، وعبد الله الحمادي.