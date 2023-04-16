موعد صلاة عيد الفطر في جدة السعودية 1444 – 2023 وأماكن إقامة الصلاة

حددت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية موعد صلاة عيد الفطر في جدة السعودية 1444 – 2023 وقد أوضحت موعد بداية وانتهاء ميقات صلاة العيد وكذلك الأماكن التي تتم بها إقامة صلاة عيد الفطر في جدة بالمناطق والأحياء المختلفة سواء في المصلى أو الجامع، في السياق التالي نكشف عن تفاصيل موعد صلاة عيد الفطر 1444 في جدة، وتجدر الإشارة غلى أن صلاة عيد الفطر هي أول ما يفعله المسلم في الساعات الأولى من العيد، ومن ثم يقدم على إسعاد نفسه ومن حوله بكل مظاهر الفرحة بالعيد.

موعد صلاة عيد الفطر في جدة 1444

وفق التقديرات الفلكية فإنه من المقرر أن يبدأ عيد الفطر المبارك 1444 – 2023 في السعودية في يوم الجمعة المقبل 21 من أبريل 2023، على أن يتم التأكيد على موعد صلاة عيد الفطر بعد تحري هلال شهر شوال، أما عن موعد صلاة عيد الفطر في جدة 1444 – 2023 فإن الصلاة تبدأ عند الساعة 6:07 صباحًا، وهذا كما صرح وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

حيث تتم إقامة صلاة عيد الفطر في جدة بعد شروق الشمي بزمن 15 دقيقة، ويمكن أداء صلاة عيد الفطر حتى موعد ما قبل آذان الظهر، حيث تنتهي وقت صلاة عيد الفطر عندما لا توجد الشمس في كبد السماء، مع دخول وقت الظهر، ]أي بعد موعد صلاة العيد بما يزيد عن 6 ساعات.

ويمكن لجميع من له عذر أداء الصلاة بالمنزل.

وقد أكدت مصادر أن منطقة جدة استعدت لصلاة عيد الفطر من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه التكدس بالمصلى والجوامع والمساجد.

أماكن إقامة صلاة العيد في جدة

من المقرر أن تقام صلاة العيد في جدة في عدد من الجوامع والمصلي تأتي بعضها على النحو التالي:

ويبدأ المسلمون العيد بصلاة عيد الفطر ثم اتباع بعض العادات والطقوس التي تنم عن فرحتهم بالعيد، منها تناول حلوى العيد وتبادل التهنئة فيما بينهم، من خلال إرسال رسائل تهنئة عيد الفطر والحفاظ على صلة الرحم، والتنزه والخروج، ولاسيما الخروج إلى فعاليات العيد المطروحة من قبل الهيئة العامة للترفيه في منطقة بوليفارد وورلد الرياض سيتي، وغيرها من المظاهر.