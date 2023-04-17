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موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 ودول الخليج

شادي بركات

أيام قليلة تفصلنا عن توديع شهر رمضان المعظم، وحلول عيد الفطر المبارك، والذي يعتبر أحد أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمين حول العالم، حيث يحرص المسلمين على تأدية صلاة العيد وهي أحد السنن المؤكدة، وسط أجواء من السعادة والبهجة، لذلك يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، في التعرف على موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444، والتي يختلف توقيتها من مدينة إلى أخرى.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444

توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مكة المكرمه 1444

طالبت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين في المملكة، تحري رؤية هلال شهر شوال، في مساء يوم الخميس 29 رمضان 1444، الموافق 20 أبريل 2023، وطالبت المحكمة ممن يرى هلال شهر شوال سواء بالعين المجردة، أو عن طريق استخدام المنظار، بضرورة إبلاغ أقرب محكمة إليه وذلك لتسجيل شهادته إليها، أو القيام بالاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في السعودية 1444، في الأوقات الآتية:

  • مدينة الرياض الساعة 5:41 صباحاً.
  • مكة المكرمة الساعة 6:12
  • المدينة المنورة الساعة 6:09 صباحًا.
  • جازان الساعة 6:05 صباحًا.
  • الدمام الساعة 5:25 صباحًا.
  • حائل الساعة 5:58 صباحاً.
  • أبها الساعة 6:04 صباحاً.
  • نجران الساعة 5:58 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في دول الخليج

من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في دول الخليج العربي 2023، في الأوقات الآتية:

  • الامارات العربية المتحدة الساعة 5.50 صباحاً.
  • الكويت الساعة 5.17 صباحاً.
  • سلطنة عمان الساعة 5.43 صباحاً.
  • قطر الساعة 6.47 صباحاً.
  • البحرين الساعة 6.47 صباحاً.
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شادي بركات

كاتب ومحرر محتوى إلكتروني، حاصل على ليسانس حقوق

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