موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 ودول الخليج

أيام قليلة تفصلنا عن توديع شهر رمضان المعظم، وحلول عيد الفطر المبارك، والذي يعتبر أحد أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمين حول العالم، حيث يحرص المسلمين على تأدية صلاة العيد وهي أحد السنن المؤكدة، وسط أجواء من السعادة والبهجة، لذلك يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، في التعرف على موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444، والتي يختلف توقيتها من مدينة إلى أخرى.

توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية

طالبت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، المواطنين والمقيمين في المملكة، تحري رؤية هلال شهر شوال، في مساء يوم الخميس 29 رمضان 1444، الموافق 20 أبريل 2023، وطالبت المحكمة ممن يرى هلال شهر شوال سواء بالعين المجردة، أو عن طريق استخدام المنظار، بضرورة إبلاغ أقرب محكمة إليه وذلك لتسجيل شهادته إليها، أو القيام بالاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في السعودية 1444، في الأوقات الآتية:

مدينة الرياض الساعة 5:41 صباحاً.

مكة المكرمة الساعة 6:12

المدينة المنورة الساعة 6:09 صباحًا.

جازان الساعة 6:05 صباحًا.

الدمام الساعة 5:25 صباحًا.

حائل الساعة 5:58 صباحاً.

أبها الساعة 6:04 صباحاً.

نجران الساعة 5:58 صباحاً.

موعد صلاة عيد الفطر في دول الخليج

من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في دول الخليج العربي 2023، في الأوقات الآتية: