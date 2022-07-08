موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443 والمدن المختلفة وكيفية أداء صلاة العيد

بدأ عدد كبير جداً من المسلمين من حول العالم يبحثون عن موعد صلاة عيد الاضحى 2022، يحتفل المسلمون بقدوم ثاني أعياد المسلمين وهو عيد الأضحى يجتمعون لإقامة صلاة عيد الأضحى ثم يبدأ بعد الصلاة بصك الأضاحي وإظهار الاحتفال و الفرح والسرور، كما يبدأ الجميع بالتكبير والتهليل والتحميد كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير وراء كل صلاة من الصلوات الخمس، وتوقيت صلاة العيد تقام بعد شروق الشمس من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة ويختلف توقيتها من مدينة إلى أخرى ولذلك سنقدم لكم موعد صلاة عيد الاضحى في مختلف دول السعودية.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022

منذ أن أعلنت البحوث الفلكية السعودية أن أول أيام شهر ذو الحجة يوم الخميس 30 يونيو 2022 وجميع المسلمين من جميع دول العالم ينتظرون العيد وهو يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق 10 ذو الحجة 1443، موعد صلاة عيد الأضحي في مختلف مدن المملكة هي:

توقيت صلاة عيد الأضحى في الرياض في تمام الساعة 05:31 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى في مدينة جدة في تمام الساعة 6:06 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:08 صباحا.

صلاة عيد الأضحى في ينبع في تمام الساعة 06:06 صباحا.

توقيت صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:4 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام في تمام الساعة 5:19 صباحا.

صلاة عيد الأضحى في مدينة الباحة 06.5 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة نجران الساعة 5.57 صباحاً.

صلاة عيد الاضحى في مدينة تبوك 06:10 صباحا.

توقيت صلاة عيد الأضحى في جازان 06:05 صباحا.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى

صلاة العيد هي سنة مؤكدة حث عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على إقامتها وهي تتكون من ركعتين يبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام ثم دعاء استفتاح الصلاة وهو مستحب ثم يكبر الإمام 7 تكبيرات ثم قراءة سورة الفاتحة ويليها سورة الأعلى وهي مستحبة كان يقرؤها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم الإمام بالركوع والرفع والسجود، ثم يقوم للركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الغاشية وهي مستحبة، ثم نقوم بالركوع والرفع والسجود ثم بالتشهد ويسلم.

ثم يبدأ الإمام بخطبة العيد.