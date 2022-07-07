متى موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1443 بالمملكة السعودية

موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض يفصل بيننا وبينها ساعات محدوده فنحن في يوم التروية ولم يظل غير وقفة عرفة وهو وقفة عيد الاضحى المبارك، ويعد هذا العيد له مكانة خاصة عند المسلمين ففي هذا اليوم وقت اسماعيل عليه السلام بين يدي سيدنا ابراهيم عليه السلام ليذبحه ولكن الله عن وجل فداه بذبحاً عظيم، ونحن نحتفل بهذا اليوم ويمتد عيد الاضحى إلى أربع أيام وهم أيام التشريق الأربعة، ويختلف موعد صلاة العيد حسب المنطقة الجغرافية وموقعها على الخريطة، فهيا بنا نتعرف على موعد صلاة العيد في الرياض.

موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض

يتم الإعلان عن موعد عيد الاضحى المبارك في نهاية شهر ذي القعدة حيث يستطيع هلال شهر ذي الحجة في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية على التأكد من الأدلة اللازمة ومختلف الشهادات التي تثبت رؤية الهلال.

مما أصدر عن إعلان بدء اول يوم من أيام شهر ذي القعدة والذي يكون عيد الأضحى هو اليوم العاشر منه، وقد تم الإعلان عن غرة شهر ذي الحجة ليكون يوم الخميس الماضي الموافق 30 يونيو.

بهذا يكون اول ايام عيد الاضحى المبارك هي يزن السبت الموافق 9 يوليو ويستمر حتى يوم الثاني عشر من يوليو الموافق يوم الثلاثاء، وتكون وقفة يوم عرفة هي يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، وتشهد المملكة هذا العام إقبال كبير من الحجاج في يوم عرفة.

موعد صلاة العيد في الرياض

تبدأ صلاة عيد الاضحى في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 05:31 صباحاً يوم السبت والذي يوافق التاسع من يوليو، على أن تكون أول صلاة عيد تبدأ في المملكة سوف تكون في تمام الساعة 05:14 صباحاً وتستمر من مدينة إلى أخر حتى تنتهي في تمام الساعة 06:06 صباحاً.

وسوف تقام الصلاة في جميع المصليات التي تحددها كل محافظة عن الأخرى، وبحب الإشارة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي كانت متخذة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد سوف تكون أقل بكثير عن العامين الماضيين.

بدأت عمليات البحث من قبل المواطنين في كل مكان في المملكة العربية السعودية وخاصة سكان الرياض نحو توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك حيث تتوالى عمليات البحث عن الموعد للصلاة وهو ما نوضحه لكم، وأيضاً بدأ الجميع من المواطنين في تهنئة بعضهم البعض حيث أننا اليوم الثامن يوليو يوم عرفة وغداً أول أيام عيد الأضحى المبارك.