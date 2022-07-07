موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض والمدن السعودية الأخرى 1443

موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض يتصدر مؤشرات البحث، وساعة تلو الأخرى تتزايد عمليات البحث عنه نظرا لاقتراب موعد عيد الاضحى المبارك، لذلك نظرا للاعداد الهائلة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وخصوصا في مدينة الرياض، عن هذا الحدث الاسلامي البارزحيث يرغبون جميعا في الصلاة يوم العيد جماعة وليس في البيت نود من خلال هذا المقال على موقعنا نجوم مصرية أن نقدم إلى حضراتكم مواعيدصلاة العيد وما هي أبرز الأعمال المستحب فعلها في هذا اليوم العظيم، بل والأيام العظيمة فهذا الأيام هي أفضل أيام العام، وقد وردت أحاديث عديدة تشير إلى فضلها ومكانتها لذلك على الإنسان أن ينسى فعل الخير فيها.

موعد صلاة عيد الاضحى الرياض

يتسائل معظم الباحثين في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض، وذلك نظرا لأن الرياض هي أكبر مدينة في المملكة الغربية السعودية، ومن الطبيعي مشاهدة هذا العدد الهائل من الباحثين عن الموعد، وجدير بالذكر أن هذا التوقيت الذي سنعرض هو التوقيت المعلن من طرف لجنة الافتاء في المملكة حيث حددت هذا التوقيت لصلاة العيد، وقد قامت المملكة بفتح عدد من الساحات والمساجد التي سيقوم المواطنون والمقيمون في السعودية من أداء الصلاة فيها، ساعات قليلة تفصلنا عن يوم الحج الأكبر يوم عرفة الذي سيقف فيه الحجاج على جبل عرفة يوم غد الجمعة.

صلاة العيد في الرياض

نعرض لكم متابعينا صلاة العيد في الرياض وعدد من المدن السعودية الأخرى والتي تختلف مع الرياض في التوقيت، حيث أن هناك عدد الناس الذين يريدون الاطلاع على التوقيت الخاص بهم، وهذا هو التوقيت المحدد رسميا من طرف الجهات المعنية في المملكة كموعد لصلاة عيد الاضحى: