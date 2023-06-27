موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السعودية

يختلف موعد صلاة عيد الاضحى 2023 من مدينة سعودية إلى أخرى حسب فروق التوقيت بطبيعة الحال، لذلك يحرص كل قاطني المملكة على معرفة الموعد المحدد لصلاة العيد حتى لا تفوته، من أجل هذا جمعنا لحضراتكم مواعيد صلاة العيد حسب كل مدينة.

موعد صلاة عيد الأضحى

غدًا سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلينا جميعًا بالخير، لذلك فإن مواعيد الصلاة في المدن السعودية ستكون على النحو الآتي:

اسم المدينة موعد صلاة العيد بها مكة المكرمة. 6.07 صباحًا. المدينة المنورة 6.07 صباحًا. مدينة الرياض 5.21 صباحًا. مدينة جدة 6.11 صباحًا. مدينة حائل 5.55 صباحًا. مدينة الجازان 5.59 صباحًا. مدينة تبوك 6.20 صباحًا. مدينة بريدة 5.48 صباحًا. مدينة أبها 6.02 صباحًا. مدينة بيشة 5.59 صباحًا. مدينة سكاكا 5.58 صباحًا. مدينة نجران 5.56 صباحًا.

أماكن صلاة العيد

اختلف الفقهاء في تحديد المكان المناسب حسب موعد صلاة عيد الأضحى 2023، فمنهم من رأى ضرورة صلاتها في الساحات والأماكن الواسعة غير المسقوفة كما وردنا عن سيدنا محمد خير خلق الله.

وبعض المذاهب الأخرى مثل الشافعية رأت أن صلاة العيد مستحبة داخل المساجد نظرًا لمكانة المسجد في الإسلام، ثم أن تلك الفئة أجازت الصلاة في الساحات إن كان المسجد مساحته لا تسمح بتواجد عدد كبير من المصلين.

هل يجوز صلاة العيد في البيت؟

البعض يسأل هل يمكنهم صلاة العيد داخل المنزل خاصةً إن كانت ظروف حياتهم تعوقهم في الذهاب إلى الأماكن المخصصة للصلاة الجامعة للعيد، وفي هذا الصدد أجاب الفقهاء بالآتي:

يجوز لمن كانت لديه إعاقة مرضية تمنعه من النزول من بيته والذهاب للمسجد أو ساحة الصلاة، أن يصليها في منزله مع أهل بيته جماعة.

فإن كان بمفرده يجوز له أن يصليها منفردًا، وكذا الحال في الأوقات التي يحظر فيها تجمع عدد كبير من الأشخاص في وقت انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وبعد أن ذكرنا لكم بالتفصيل موعد صلاة عيد الاضحى 2023 في معظم المدن السعودية، نتمنى لكم عيدًا سعيدًا، وذنوبًا مغفورة، ودعوات مجابة بإذن الله، كل عام وحضراتكم بألف خير.