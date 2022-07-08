تعد صلاة عيد الأضحى المبارك هي أول مراسم عيد الأضحى، ويليها باقي المراسم من النحر وتوزيع الأضحية وغيرها من مظاهر الاحتفال بحلول عيد الأضحى، وأكد العلماء وفقهاء الدين بأن صلاة العيد هي سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم، ويلزم على جميع المواطنين من مختلف الدول الالتزام بها، وأوضحت المملكة العربية السعودية مواعيد الصلاة في المدينة المنورة ومدن ومناطق المملكة، مشيرة إلى اختلاف مواعيد الصلاة من منطقة لأخري طبقًا لاختلاف الموعد الجغرافي الذي يسبب اختلاف موعد شروق الشمس.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المدينة المنورة

يعد عيد الأضحى المبارك من الأعياد الأساسية للمسلمين في المملكة العربية السعودية والدول العربية ومختلف بلاد العالم، ويهتم المسلمين بتأدية مراسم العيد وتقديم الأضاحي وتوزيعها، ومراسم الاحتفال بحلول العيد الأخري، وأكد فقهاء الدين أنه يلزم على المسلمين من المملكة العربية والدول العربية وجميع دول العالم تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك، نظرًا لكونها سنة عن الرسول صلي الله عليه وسلم، وأوضحت السعودية مواعيد صلاة العيد في المدينة المنورة والتي جاءت كالآتي:

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في المدينة المنورة، بعد شروق الشمس في تمام الساعة 6:05 صباحًا في يوم السبت 10 ذو الحجة 1443 هجريًا والموافق 9 يوليو 2022 ميلاديًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات السعودية

أكدت السعودية بأن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم السبت 9 يوليو 2022 ميلاديًا والموافق 10 ذو الحجة 1443 هجريًا، مهنئة المواطنين والمسلمين في مختلف الدول بحلول عيد الأضحى المبارك، وأوضحت السعودية بأنه يجب على المسلمين تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك، بعد أن اتفق كافة العلماء وفقهاء الدين على أنها سنة مؤكدة عن الرسول صلي الله عليه وسلم، ويلزم على المسلم الالتزام بها والتأكد من تأديتها، كما أشارت المملكة إلى اختلاف موعد صلاة عيد الأضحى المبارك من محافظة لأخري، بسبب اختلاف موعد شروق الشمس نتيجة لاختلاف الموقع الجغرافي، وانه يجب على المسلمين اتباع الإجراءات التي تحددها السعودية والالتزام بها، وتتم الصلاة في المصليات والساحات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، بعد شروق الشمس في المواعيد التالية: