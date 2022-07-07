موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية والدول العربية

تم الإعلان عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السعودية بكافة مناطقها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، علمًا أنه في الساعات الأخيرة ازدادت نسبة البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، مع العلم أن عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم السبت القادم 9 يوليو 2022 ليكون يوم عرفة الجمعة 8 يوليو، ودعونا اليوم من خلال الأسطر التالية نتناول موعد الصلاة في المحافظات السعودية وعدد من الدول العربية.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

وفقًا لما أعلنته السلطات السعودية متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية فإن موعد صلاة عيد الأضحى مختلف من مدينة لأخرى ولكن وفقًا لما تم التصريح عنه فإن الصلاة ستكون بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، حسب تقويم أم القرى، على أن تبدأ الصلاة في المملكة من الساعة 5:14 صباحًا حتى الساعة 6:06 صباحًا على حسب توقيت كل مدينة، ولتأتي توقيتات الصلاة كالآتي:

من المقرر إقامة صلاة عيد الأضحى في مدينة جدة الساعة 6:06 صباحًا.

بينما موعد الصلاة في مكة المكرمة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المدينة المنورة 6:05 صباحًا.

كما أن توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في الدمام 5:14 صباحًا.

بينما موعد صلاة العيد في مدينة القطيف في تمام الساعة 5:14 صباحًا.

كما أن موعد الصلاة في مدينة تبوك الساعة 6:04 صباحًا.

صلاة العيد في نجران الساعة 5:54 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الدول العربية

موعد صلاة العيد في الكويت بعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة، أي من المحتمل أن تكون الصلاة الساعة 5:17 دقيقة بتوقيت العاصمة مع العلم أن منطقة جنب السرة هي أخر مكان من حيث توقيت الصلاة حيث ستكون الساعة 6:22.

أما بالنسبة إلى توقيت صلاة عيد الأضحى في مصر فستكون في تمام الساعة 5:26 صباحًا بتوقيت القاهرة بينما محافظة الإسكندرية الساعة 5:28 صباحًا، بينما موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات الساعة 6:04 صباحًا بتوقيت أبو ظبي، موعد صلاة العيد في قطر بعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة الساعة 5:15 صباحًا.