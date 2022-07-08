موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في مدن المملكة العربية السعودية
يبحث الكثير من المسلمون في السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في كافة مدن المملكة العربية السعودية، حيث يختلف موعد الصلاة من مدينة إلى أخري، حيث إن المسلمون يقومون بالأحتفال بعيد الأضحي غداً الموافق العاشر من ذي الحجة، حيث إن من ضمن مظاهر الأحتفال بعيد الأضحي هي أداء صلاة العيد، وأيضاً ذبح الأضاحي.
صلاة عيد الأضحى في السعودية
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتحديد موعد إقامة صلاة عيد الأضحي ليكون بعد شروق الشمس بمدة ربع ساعة، ويكون ذلك حسب تقويم المدينة، وأيضاً قامت الوزارة بالتأكيد بإن كافة فروعها في مختلف مناطق المملكة جاهزة لأستقبال المصلين من أجل أداء صلاة العيد، حيث إنها قامت بإجراء الصيانة وتجهيز المساجد والساحات الخاصة بإداء الصلاة في الشهر الماضي.
موعد صلاة عيد الأضحى 1443
ننشر لكم في السطور التالية موعد صلاة عيد الأضحي المبارك في كافة مناطق المملكة العربية السعودية:-
- ستقام صلاة عيد الأضحى في الرياض في تمام الساعة 5:25 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة في الساعة 5:59 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة الساعة 6:05 صباحًا.
- صلاة عيد الأضحى في تبوك في الساعة 5:58 صباحًا.
- ستقام صلاة عيد الأضحى في جدة في الساعة 6:02 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى في نجران عند الساعة 5:49 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى في الدمام الساعة 5:08 صباحًا
- ستقام صلاة عيد الأضحى في جازان الساعة 5:57 صباحًا
- ستقام صلاة عيد الأضحى في أبها ستقام 5:55 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى في الباحة الساعة 5:56 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى في بريدة الساعة 5:33 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى في الطائف الساعة 5:57 صباحًا
- موعد صلاة عيد الأضحى في حائل الساعة 5:40 صباحًا