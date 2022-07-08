موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في مدن المملكة العربية السعودية

يبحث الكثير من المسلمون في السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في كافة مدن المملكة العربية السعودية، حيث يختلف موعد الصلاة من مدينة إلى أخري، حيث إن المسلمون يقومون بالأحتفال بعيد الأضحي غداً الموافق العاشر من ذي الحجة، حيث إن من ضمن مظاهر الأحتفال بعيد الأضحي هي أداء صلاة العيد، وأيضاً ذبح الأضاحي.

صلاة عيد الأضحى في السعودية

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتحديد موعد إقامة صلاة عيد الأضحي ليكون بعد شروق الشمس بمدة ربع ساعة، ويكون ذلك حسب تقويم المدينة، وأيضاً قامت الوزارة بالتأكيد بإن كافة فروعها في مختلف مناطق المملكة جاهزة لأستقبال المصلين من أجل أداء صلاة العيد، حيث إنها قامت بإجراء الصيانة وتجهيز المساجد والساحات الخاصة بإداء الصلاة في الشهر الماضي.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443

ننشر لكم في السطور التالية موعد صلاة عيد الأضحي المبارك في كافة مناطق المملكة العربية السعودية:-