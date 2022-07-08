موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في محافظات السعودية والدول العربية

يعد عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد لدي المسلمين في المملكة العربية السعودية، والمسلمين في مختلف دول العالم، ويهتم الكثير من المسلمين بالنحر وتقديم الأضاحي، وأتفق العلماء وفقهاء المسلمين بأن يلزم على المسلمين الالتزام بصلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين بأن صلاة العيد هي التي يبدأ بها مراسم عيد الأضحى من ذبح الأضحية وتوزيعها وغيرها من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، وأوضحت المملكة العربية بأن موعد صلاة العيد تختلف من مدينة لأخري.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في محافظات السعودية

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، وأكدت الوزارة بأن صلاة العيد تبدأ في السعودية بعد شروق الشمس ب15 دقيقة، طبقًا لتقويم أم القري، وتختلف المواعيد من محافظة لأخري في المملكة العربية كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة 6:06 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في مكة المكرمة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في المدينة المنورة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في الطائف 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في نجران 5:54 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في تبوك 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في الدمام 5:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في القطيف 5:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في الكويت

أعلنت مملكة الكويت عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، موضحه بأن صلاة العيد تقام في الساحات والمصليات، وقد تم تخصيص ما يقارب ألف مسجد في مناطق دولة الكويت المختلفة لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك 1443، طبقًا للمواعيد التي حددتها الجهات المختصة في الكويت، والتي أكدت بأن صلاة العيد تبدأ بعد الشروق بحوالي 15 إلى 20 دقيقة، طبقًا للمواعد الأتي:

تتراوح صلاة عيد الأضحى المبارك 1443 في مدن الكويت بين 6:22 صباحًا، وتكون منطقة جنب السرة هي آخر مكان يقام فيه صلاة عيد الأضحى في الكويت.

موعد صلاة عيد الأضحى 1443 في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر، مهنئة المصريين والمسلمين من جميع الدول العربية ودول العالم، بحلول عيد الأضحى المبارك، وأوضحت الإفتاء اختلاف موعد صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر المختلفة، وأن صلاة عيد الأضحى تكون في الوعد التالي:

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك طبقًا لتوقيت القاهرة في تمام الساعة 5:26 صباحًا.

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:28 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 1443 في الإمارات

يختلف موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 1443 في الإمارات من إمارة لأخري، طبقًا لاختلاف موعد شروق الشمس، وطبقًا لذلك فأن مواعيد الصلاة كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى في أبو ظبي 06:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي 05:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الشارقة 05:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في أم القيوين 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في رأس الخيمة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في العين 05:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفجيرة 05:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في جبل علي 06:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في عجمان 05:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة خليفة 06:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة زايد 06:09 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 1443 في قطر

كشفت السلطات القطرية بشكل رسمي عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مناطق قطر، موضحة بان موعد صلاة العيد تكون بعد شروق الشمس بمدة 15 دقيقة تقريبًا، طبقًا للموعد الأتي: