من المعروف أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 بعد شروق الشمس مباشرة في وقت ما يقارب من الـ15 دقيقة إلى 20 دقيقة تبعاً لتوقيت أم القرى، وقت تم توفير عدد من مصليات عيد الأضحى آمنة ونظيفة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين، وتعد صلاة عيد الأضحى هي أحد السنن النبوية المؤكدة التي يحرص الملايين على اتباعها، وسوف تبدأ صلاة العيد الأضحى ما بين الساعة الـ05:30 إلى الساعة الـ06:06 صباحاً وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة والآن سوف نتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 بجميع المناطق:

إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443

هناك اختلاف بين إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443 في القطاع الخاص عن القطاع العام، فتحدد كالآتي:

إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع العام 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن أن إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع العام 1443 تكون 9 أيام. حيث بدأت من يوم الاثنين 4 يوليو 2022 مـ المُوافق 5 ذو الحجة 1443 هـ، وسوف تنتهي الإجازة يوم الثلاثاء المُوافق 12 يوليو 2022 مـ المُوافق 13 ذو الحجة 1443 هـ، وسوف تكون الإجازة بأجر كامل لجميع المُوظفين.

إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الخاص 1433

تم التحديد أن تكون إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الخاص 1443، 4 أيام وسوف تبدأ من يوم وقفة عرفة المُوافق 8 يوليو 2022 مـيلادياً و9 ذو الحجة 1443 هـجرياً، وتنتهي يوم الاثنين 11 يوليو 2002 الموافق هجرياً 12 ذو الحجة 1443.