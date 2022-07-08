موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 بجميع المناطق
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 بجميع المناطق ومن المقرر أن تتزايد عمليات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 بجميع المناطق اليوم الجمعة الموافق يوم عرفة، وتحديدا بداية من بعد أذان المغرب، وخلال مقالنا التالي من موقع نجوم مصرية سوف نقدم لكم موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 في المناطق التالية “مكة وجدة والرياض والمدينة المنورة والطائف ونجران وتبوك والدمام والقطيف”.
موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443
من المعروف أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 بعد شروق الشمس مباشرة في وقت ما يقارب من الـ15 دقيقة إلى 20 دقيقة تبعاً لتوقيت أم القرى، وقت تم توفير عدد من مصليات عيد الأضحى آمنة ونظيفة حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين، وتعد صلاة عيد الأضحى هي أحد السنن النبوية المؤكدة التي يحرص الملايين على اتباعها، وسوف تبدأ صلاة العيد الأضحى ما بين الساعة الـ05:30 إلى الساعة الـ06:06 صباحاً وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة والآن سوف نتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443 بجميع المناطق:
|المنطقة
|موعد صلاة عيد الأضحى
|وقت صلاة العيد في جدة
|06:06 صباحاً
|وقت صلاة العيد في مكة المكرمة
|06:04 صباحاً
|وقت صلاة العيد في الرياض
|05:31 صباحاً
|وقت صلاة العيد في المدينة المنورة
|06:05 صباحاً
|وقت صلاة العيد في الطائف
|06:02 صباحاً
|وقت صلاة العيد في نجران
|05:54 صباحاً
|وقت صلاة العيد في تبوك
|06:04 صباحاً
|وقت صلاة العيد في الدمام
|05:04 صباحاً
|وقت صلاة العيد في القطيف
|05:14 صباحاً
مصليات عيد الأضحى في الرياض 1443
قائمة مصليات عيد الأضحى في الرياض 1443 التي أعلنتها الجهات الرسمية:
- مصلى العيد الكبير في شارع الملك فيصل.
- مصلى العيد في حيّ منفوحة القديمة.
- وكذلك مصلى العيد في حيّ الشفاء.
- مصلى العيد في منطقة السويدي على طريق عائشة.
- مصلى العيد في منطقة السويدي الغربي.
- مسجد الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير).
- مصلى العيد في نهاية شارع الإحساء حي الملز.
- مسجد الملك عبدالله في طريق العروبة.
- مسجد الراجحي.
إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443
هناك اختلاف بين إجازة عيد الأضحى في السعودية 1443 في القطاع الخاص عن القطاع العام، فتحدد كالآتي:
إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع العام 1443
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن أن إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع العام 1443 تكون 9 أيام. حيث بدأت من يوم الاثنين 4 يوليو 2022 مـ المُوافق 5 ذو الحجة 1443 هـ، وسوف تنتهي الإجازة يوم الثلاثاء المُوافق 12 يوليو 2022 مـ المُوافق 13 ذو الحجة 1443 هـ، وسوف تكون الإجازة بأجر كامل لجميع المُوظفين.
إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الخاص 1433
تم التحديد أن تكون إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الخاص 1443، 4 أيام وسوف تبدأ من يوم وقفة عرفة المُوافق 8 يوليو 2022 مـيلادياً و9 ذو الحجة 1443 هـجرياً، وتنتهي يوم الاثنين 11 يوليو 2002 الموافق هجرياً 12 ذو الحجة 1443.