أخبار السعودية

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية “كافة المدن” | تعرف عليها 

عبد الرحمن رضا

ينتظر المسلمون في هذه الأيام موعد عيد الأضحى المبارك، أو كما يطلق عليه “العيد الكبير”، يدخل عيد الأضحى على المسلمين في شتى بقاع العالم بالفرح والسرور والرزق الوفير والواسع، يطعم الأغنياء الفقراء من عند الله، فكل مضحي يضحي من أجل الله، وعلى الرغم من ارتفاع سعر المواشي هذا العام إلا أن المسلمين لم يمنعوا الأضحية.

- صورة 1 - صلاة عيد الاضحى في السعودية | صلاة عيد الاضحى في جازان | صلاة عيد الاضحى في جدة

موعد عيد الأضحى وصلاة عيد الأضحى في السعودية

قد يهمك:

هنا موعد صلاة العيد في الرياض 1443 عيد الاضحي

ما موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1443

يأتي عيد الأضحى فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 وتستمر حتى 1 يوليو 2023، وموعد الصلاة محدد في مدن المملكة كالتالي :

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة: 06:09 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: 06:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة: 06:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض: 05:46 صباحًا.

موعد الصلاة في تبوك: 06:20 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جازان: 05:59 صباحًا.

وبالتالي نكون نشرنا لكم موعد الصلاة في كثير من البلدان في المملكة العربية السعودية، وسنوفيكم بكل ما هو جديد من خلال موقعنا نجوم مصرية.

أخبار تهمك :

سعر الأضاحي في السعودية استعدادا لعيد الأضحى ١٤٤٤ هجرياً في مزاد علني | تعرف عليه

Avatar of عبد الرحمن رضا
عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات