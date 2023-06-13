موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية “كافة المدن” | تعرف عليها 

ينتظر المسلمون في هذه الأيام موعد عيد الأضحى المبارك، أو كما يطلق عليه “العيد الكبير”، يدخل عيد الأضحى على المسلمين في شتى بقاع العالم بالفرح والسرور والرزق الوفير والواسع، يطعم الأغنياء الفقراء من عند الله، فكل مضحي يضحي من أجل الله، وعلى الرغم من ارتفاع سعر المواشي هذا العام إلا أن المسلمين لم يمنعوا الأضحية.

موعد عيد الأضحى وصلاة عيد الأضحى في السعودية

يأتي عيد الأضحى فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 وتستمر حتى 1 يوليو 2023، وموعد الصلاة محدد في مدن المملكة كالتالي :

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة: 06:09 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: 06:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في جدة: 06:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض: 05:46 صباحًا.

موعد الصلاة في تبوك: 06:20 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جازان: 05:59 صباحًا.

وبالتالي نكون نشرنا لكم موعد الصلاة في كثير من البلدان في المملكة العربية السعودية، وسنوفيكم بكل ما هو جديد من خلال موقعنا نجوم مصرية.

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