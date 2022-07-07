موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 1443 بالمملكة العربية السعودية

يفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك ساعات قليلة حيث ستبدأ الحجيج عند الفجر الصعود إلى جبل عرفات وذلك للوقوف به استكمالا لشعائر الحج وستستمر وقفتهم إلى غروب الشمس حيث سيقومون بالدعاء والتقرب إلى الله أن يغفر لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 1443

ومن جانب آخر تعد هذه المناسبة من المناسبات السعيدة التي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين في كافة أنحاء العالم وذلك لأنهم يقيمون فيه ما أمرهم به الله اقتدائًا بسيدنا إسماعيل عليه السلام وذلك عندما أمره الله أن يذبح ابنه سيدنا إبراهيم ولكن عندما هم بذبحة أمره الله أن يفديه بذبح عظيم وهذا ما يفعله المسلمون الآن يذبحون الأضحى ويوزعون لحومها على الفقراء.

أما عن موعد صلاة العيد فتختلف من دولة لأخرى ومن محافظة لأخرى وذلك طبقا للمنطقة الجغرافية وموقعها ونحن بدورنا سنستعرض لكم موعد صلاة العيد بكل مناطق المملكة العربية السعودية.

عطلة إجازة العيد في المملكة العربية السعودية

أما عن العطلة الرسمية للعاملين بقطاعات الدولة ستبدأ غدا الجمعة الموافق الثامن من يوليو وتستمر إلي يوم الثامن عشر من نفس الشهر وهو الموافق الثلاثاء المقبل.

موعد صلاة العيد في محافظات المملكة

تبدأ صلاة العيد في الرياض صباح يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامس وواحد وثلاثون دقيقة صباحا يوم حيث سيختلف التوقيت في جدة حيث ستكون الصلاة في تمام الساعة السادسة وستة دقائق صباحا، أما عن باقي المناطق فهي كالآتي: