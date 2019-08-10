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موعد صلاة العيد 2019| توقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440

كتب أحمد سيدفي آخر تحديث
موعد صلاة العيد 2019| توقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440
توقيت صلاة عيد الأضحى في الدول العربية

في ظل التساؤلات العديدة عن موعد صلاة العيد أو توقيت صلاة عيد الأضحى 2019 في المملكة العربية السعودية، فقد قمنا بتوفير توقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440، حيث لم يعد يفصلنا من الآن وحتى بداية صلاة عيد الأضحى للعام الجاري 2019-1440 سوى ساعات قليلة، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كافةً هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وقد تم الإعلان من جانب وزارة الشؤون الإسلامية عن تجهيز أكثر من 6510 مسجداً ومصلى بكافة المناطق بالمملكة من أجل أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ومن خلال موقع نجوم مصرية نضع بين يدي حضراتكم موعد صلاة عيد الأضحى في الدول العربية.

موعد صلاة العيد 2018

تم تحديد غرة شهر ذي الحجة من قبل المحكمة العليا السعودية ودار الإفتاء المصرية بناءً علي تحري رؤية هلال الشهر الكريم، وقد مرت الأيام التسع الأوائل من ذي الحجة، وها نحن الآن ننتظر بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك 2019، ولذلك قمنا بتوفير موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام في الذهاب إلي المزدلفة للمبيت بها بعد أداء منسك الوقوف بعرفات (أفضل الدعاء يوم عرفه)، وفقاً لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم “خذوا عني مناسككم”.

وبعد غروب الشمس ينفر الحجاج إلي مزدلفة، فإذا وصل إليها يقوم الحاج بأداء صلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ثم يمكث بها حتي يُصلي بها فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، ثم ينفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وُرخص للضعفاء ومن معهم من الأقوياء بأن ينفروا بعد منتصف الليل من مزدلفة، وعن موعد صلاة العيد 1440، ويُمكنكم التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية من خلال الجدول التالي:

مالمدينةالتوقيت
1مكة المكرمة6:12 صباحاً
2المدينة المنورة6:09 صباحاً
3الرياض5:40 صباحاً
4جدة6:15 صباحاً
5الدمام5:24 صباحاً
6بريدة5:49 صباحاً
7أبها6:05 صباحاً
8حائل5:56 صباحاً
9تبوك6:15 صباحاً
10الباحة6:07 صباحاً
11جازان6:07 صباحاً
12نجران6:00 صباحاً
13سكاكا5:59 صباحاً
14عرعر5:54 صباحاً
15الطائف6:10 صباحاً
16عنيزة5:49 صباحاً
17الأحساء5:28 صباحاً
18خميس مشيط6:04 صباحاً
19الجبيل5:25 صباحاً
20ينبع6:16 صباحاً
21حفر الباطن5:38 صباحاً
22المجمعة5:44 صباحاً
23الدوادمي5:50 صباحاً
24الزلفى5:45 صباحاً
25الخرج5:38 صباحاً
26السليل5:50 صباحاً
27الرس5:51 صباحاً
28شقراء5:45 صباحاً
29طريف6:02 صباحاً
30الوجه6:19 صباحاً
31بيشة6:03 صباحاً
32القريات6:08 صباحاً
33الأفلاج5:44 صباحاً
34الخفجي5:28 صباحاً
35تيماء6:09 صباحاً
36رابغ6:14 صباحاً
37رفحاء5:46 صباحاً
38العلا6:13 صباحاً
39أملج6:17 صباحاً
40عفيف5:57 صباحاً

كما يمكنكم التعرف على موعد صلاة العيد 1440 في العديد من المدن بالمملكة العربية السعودية 2019، يمكنه ذلك من خلال الصورة التالية:

موعد صلاة العيد
موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

صلاة عيد الأضحى المبارك

يمكنكم التعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة المدن السعودية، كما يمكنكم التعرف علي توقيت صلاة عيد الأضحى في الإمارات العربية، وينبغي علي كل مسلم الالتزام بمستحبات وسنن صلاة العيد وهي: (الذهاب من طريق والعودة من طريق أخر، التطيب والاغتسال ولبس أفضل الثياب، التكبير والتهليل، صلة الأرحام، أداء الصلاة واستماع الخطبة، اصطحاب النساء والأطفال للصلاة، تهنئة المسلمين)، ويمكنكم التعرف علي موعد صلاة العيد 2019 من خلال الجدول المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، وكل عام وأنتم بخير.

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عن الكاتب

أحمد سيد

أهوى الكتابة وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية (التعليمية، الرياضية، التقنية، وغيرهم) بشكل يسير لكافة المستفيدين من البرامج الخدمية التي ترعاها الجهات الرسمية بالدولة لتسهيل الوصول للخدمة والتعرف على تفاصيلها لمتابعي موقع نجوم مصرية.

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