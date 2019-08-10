موعد صلاة العيد 2019| توقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440

في ظل التساؤلات العديدة عن موعد صلاة العيد أو توقيت صلاة عيد الأضحى 2019 في المملكة العربية السعودية، فقد قمنا بتوفير توقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1440، حيث لم يعد يفصلنا من الآن وحتى بداية صلاة عيد الأضحى للعام الجاري 2019-1440 سوى ساعات قليلة، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كافةً هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وقد تم الإعلان من جانب وزارة الشؤون الإسلامية عن تجهيز أكثر من 6510 مسجداً ومصلى بكافة المناطق بالمملكة من أجل أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ومن خلال موقع نجوم مصرية نضع بين يدي حضراتكم موعد صلاة عيد الأضحى في الدول العربية.

موعد صلاة العيد 2018

تم تحديد غرة شهر ذي الحجة من قبل المحكمة العليا السعودية ودار الإفتاء المصرية بناءً علي تحري رؤية هلال الشهر الكريم، وقد مرت الأيام التسع الأوائل من ذي الحجة، وها نحن الآن ننتظر بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك 2019، ولذلك قمنا بتوفير موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام في الذهاب إلي المزدلفة للمبيت بها بعد أداء منسك الوقوف بعرفات (أفضل الدعاء يوم عرفه)، وفقاً لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم “خذوا عني مناسككم”.

وبعد غروب الشمس ينفر الحجاج إلي مزدلفة، فإذا وصل إليها يقوم الحاج بأداء صلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ثم يمكث بها حتي يُصلي بها فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، ثم ينفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وُرخص للضعفاء ومن معهم من الأقوياء بأن ينفروا بعد منتصف الليل من مزدلفة، وعن موعد صلاة العيد 1440، ويُمكنكم التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية من خلال الجدول التالي:

م المدينة التوقيت 1 مكة المكرمة 6:12 صباحاً 2 المدينة المنورة 6:09 صباحاً 3 الرياض 5:40 صباحاً 4 جدة 6:15 صباحاً 5 الدمام 5:24 صباحاً 6 بريدة 5:49 صباحاً 7 أبها 6:05 صباحاً 8 حائل 5:56 صباحاً 9 تبوك 6:15 صباحاً 10 الباحة 6:07 صباحاً 11 جازان 6:07 صباحاً 12 نجران 6:00 صباحاً 13 سكاكا 5:59 صباحاً 14 عرعر 5:54 صباحاً 15 الطائف 6:10 صباحاً 16 عنيزة 5:49 صباحاً 17 الأحساء 5:28 صباحاً 18 خميس مشيط 6:04 صباحاً 19 الجبيل 5:25 صباحاً 20 ينبع 6:16 صباحاً 21 حفر الباطن 5:38 صباحاً 22 المجمعة 5:44 صباحاً 23 الدوادمي 5:50 صباحاً 24 الزلفى 5:45 صباحاً 25 الخرج 5:38 صباحاً 26 السليل 5:50 صباحاً 27 الرس 5:51 صباحاً 28 شقراء 5:45 صباحاً 29 طريف 6:02 صباحاً 30 الوجه 6:19 صباحاً 31 بيشة 6:03 صباحاً 32 القريات 6:08 صباحاً 33 الأفلاج 5:44 صباحاً 34 الخفجي 5:28 صباحاً 35 تيماء 6:09 صباحاً 36 رابغ 6:14 صباحاً 37 رفحاء 5:46 صباحاً 38 العلا 6:13 صباحاً 39 أملج 6:17 صباحاً 40 عفيف 5:57 صباحاً

كما يمكنكم التعرف على موعد صلاة العيد 1440 في العديد من المدن بالمملكة العربية السعودية 2019، يمكنه ذلك من خلال الصورة التالية:

صلاة عيد الأضحى المبارك

يمكنكم التعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في كافة المدن السعودية، كما يمكنكم التعرف علي توقيت صلاة عيد الأضحى في الإمارات العربية، وينبغي علي كل مسلم الالتزام بمستحبات وسنن صلاة العيد وهي: (الذهاب من طريق والعودة من طريق أخر، التطيب والاغتسال ولبس أفضل الثياب، التكبير والتهليل، صلة الأرحام، أداء الصلاة واستماع الخطبة، اصطحاب النساء والأطفال للصلاة، تهنئة المسلمين)، ويمكنكم التعرف علي موعد صلاة العيد 2019 من خلال الجدول المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، وكل عام وأنتم بخير.