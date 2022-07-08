موعد صلاة العيد في مكة عيد أضحى مبارك

موعد صلاة العيد في مكة تفصل جموع المسلمين في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع قرابة يوم وعدة ساعات على بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يحل يوم السبت المقبل الموافق التاسع من يوليو 2022 والعاشر من ذي الحجة 1443هـ، ويشهد هذا الوقت من كل عام بحث جموع المسلمين عن موعد صلاة العيد في السعودية عامةً وفي مكة بصفة خاصة، وهو الموضوع الذي نشير إليه بالتفصيل في السطور القادمة.

موعد صلاة العيد في مكة

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة الإعلان عن استعداداتها لاستقبال جموع المصلين في يوم السبت المقبل وهو بداية أيام عيد الأضحى المبارك 1443ه‍، وتم الإعلان عن موعد صلاة العيد في مكة المكرمة والتي سوف تكون في الساعة 06:04 صباح يوم السبت الموافق التاسع من يوليو والعاشر من ذي الحجة، من ناحية أخرى تم الإعلان عن أن موعد صلاة عيد الأضحى في المملكة يبدأ بعد شروق شمس يوم السبت بحوالي 15 دقيقة تقريباً.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1443

يتساءل العديد من مواطني المملكة والمقيمين فيها عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 1443ه‍، والذي يختلف من منطقة لأخرى في المملكة، وسوف تكون مواقيت الصلاة المتوقعة على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة في الساعة 06:04 صباحاً.

موعد صلاة العيد في مدينة الرياض-العاصمة- في الساعة 05:31 صباحاً.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:05 صباحاً.

توقيت صلاة العيد في مدينة نجران في الساعة 05:54 صباحاً.

توقيت صلاة العيد في مدينة الدمام في الساعة 05:04 صباحاً.

تجدر الإشارة إلى أن بدء أول صلاة عيد في عدد من مدن المملكة سوف يكون في الساعة 5:14 صباح يوم السبت، أما آخر موعد لصلاة العيد سوف يكون في الساعة 06:06 صباحاً.

إجازة عيد الأضحى 2022 في السعودية

يبحث أفراد المملكة بصفة عامة وموظفي القطاعين العام والخاص بصفة خاصة عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك المعلن عنها، والتي تقرر أن تأتي على النحو التالي:

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 9 أيام، والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 4 من يوليو والخامس من ذي الحجة 1443ه‍.

نهاية أيام إجازة عيد الأضحى المبارك تكون في الثالث عشر من ذي الحجة 1443ه‍ الموافق الثاني عشر من يوليو 2022م، وهي إجازة مدفوعة الأجر.