موعد صلاة العيد في المملكة عام 1443هـ

كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات.

هذه أيام عيد الأضحى تطل من جديد على المملكة، ويبحث الكثيرين عن موعد صلاة العيد في مكة، والمدينة، والرياض، وغيرها.

وهذه المقالة لتعرض لكم موعد صلاة العيد في أرجاء المملكة العربية السعودية.

وقت صلاة العيد في مكة المكرمة سيكون الساعة 06:04 صباحا.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة سيكون 06:05 صباحا.

وقت صلاة العيد في الرياض سيكون في تمام الساعة 05:31 صباحا.

وقت صلاة العيد في الطائف سيحين موعده الساعة 06:02 صباحا.

سيتم إضافة المزيد من مدن المملكة، وموعد صلاة العيد في كل مدينة إن شاء الله.

فريق نجوم مصرية يتمنى لكم عيدا سعيدا.