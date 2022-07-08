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موعد صلاة العيد في المملكة عام 1443هـ

حامد عبد الناصر

كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات.

موعد صلاة العيد في المملكة عام 1443هـ

هذه أيام عيد الأضحى تطل من جديد على المملكة، ويبحث الكثيرين عن موعد صلاة العيد في مكة، والمدينة، والرياض، وغيرها.

وهذه المقالة لتعرض لكم موعد صلاة العيد في أرجاء المملكة العربية السعودية.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك وكيفية صلاة العيد

موعد صلاة العيد في مكة عيد أضحى مبارك

موعد صلاة العيد في المملكة عام 1443هـ
موعد صلاة العيد في المملكة عام 1443هـ

وقت صلاة العيد في مكة المكرمة سيكون الساعة 06:04 صباحا.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة سيكون 06:05 صباحا.

وقت صلاة العيد في الرياض سيكون في تمام الساعة 05:31 صباحا.

وقت صلاة العيد في الطائف سيحين موعده الساعة 06:02 صباحا.

سيتم إضافة المزيد من مدن المملكة، وموعد صلاة العيد في كل مدينة إن شاء الله.

فريق نجوم مصرية يتمنى لكم عيدا سعيدا.

حامد عبد الناصر

أعشق العمل أونلاين والتدوين، سأسعى جاهداً أن أنقل لكم خبرتي في مجال العمل أونلاين والتجارة الإلكترونية.


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