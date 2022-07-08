موعد صلاة العيد في المدينة المنورة توقيت الشروق

موعد صلاة العيد في المدينة تصدرت مؤشرات البحث عن موعد صلاة العيد في المدينة وعدد من مدن المملكة العربية السعودية الأخرى على العديد من المواقع، الأمر الذي أهتم به المقيمين داخل المملكة وخارجها، وبدأ البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك وصلاته المنتظرة منذ إعلان المحكمة العليا في المملكة عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، والذي بدأ يوم الأربعاء الموافق 30 من يونيو 2022، وسوف نتعرف على هذا الأمر في السطور القادمة.

موعد صلاة العيد في المدينة

من المتوقع أن تبدأ أولى صلوات عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت السعودية، وتنتهي في تمام الساعة 06:05 صباحاً حسب اختلاف توقيت مدن المملكة، والتي سوف نتعرف عليها فيما يلي:

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في المدينة المنورة في الساعة 06:05 صباحاً.

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة الساعة 06:04 صباحاً.

موعد صلاة العيد في مدينة الدمام الساعة 05:15 صباحاً.

موعد صلاة العيد في القطيف الساعة 05:14 صباحاً.

أما موعد صلاة العيد في مدينة تبوك الساعة 06:04 صباحاً.

موعد صلاة العيد في مدينة جدة الساعة 06:06 صباحاً.

موعد عيد الأضحى المبارك في المملكة

قامت المحكمة العليا في المملكة بالإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك، والذي أتى فور قيام دائرة الأهلة بالمحكمة العليا إعلانها ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، والذي بدأ يوم الأربعاء الموافق التاسع من يوليو 2022م، والذي ترتب عليه إقرار موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة.

تكون إجازات عيد الأضحى المبارك في المملكة 9 أيام بالنسبة للقطاع الحكومي، أما القطاع الخاص والغير ربحي تكون إجازة العيد 4 أيام، أما إجازة البنوك تكون أربعة أيام ويستثنى منها البنوك التي لها فروع في مكة والمدينة والتي تخدم حجاج بيت الله الحرام.

إجازة عيد الأضحى للقطاع العام في المملكة

وفق ما أعلنت عنه المحكمة العليا في المملكة فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى 1443ه‍ على النحو التالي:

بدء عيد الأضحى المبارك في المملكة للعام 2022 يكون يوم التاسع من يوليو، وتكون وقفة عرفات في اليوم السابق والذي يوافق الثامن من يوليو.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي 9 أيام، والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 4 من يوليو والخامس من ذي الحجة 1443ه‍.

تنتهي إجازة العيد يوم الثلاثاء الموافق 12 من يوليو والثالث عشر من ذي الحجة 1443ه‍، وتكون الإجازة بأجر كامل لجميع العاملين.