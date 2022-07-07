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موعد صلاة العيد في الدمام توقيت الصلاة الساعة كام الشروق 1443 كيفية صلاة عيد الأضحى

أحمد سامي

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام ارتفاع مؤشرات البحث في جوجل تلك الأيام عن مواعيد الصلاة في مدينة الدمام لأن عيد الأضحى المبارك قد اقترب موعده، فيبحث المواطنين من أجل معرفة ميعاد أداء الصلاة، كما يتزامن مع موعد عيد الأضحى المبارك إن الحجاج قد انهوا أكبر أركان الحج وبدأو بالإفاضة في مزدلفة، لنتعرف من خلال السطور القادمة على تفاصيل المقال.

كيفية صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام

طبقًا لما جاء من مواعيد الصلاه في المملكة العربية السعودية أن مواقيت الصلاه تختلف من مدينة إلى أخرى، كما أن الفرق بين كل صلاة والأخرى من محافظة إلى الثانية بضع دقائق قد تصل إلى ساعة، لتصبح مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظة الدمام بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة 5:19 صباحًا.
وقد قامت المحكمة العليا للمملكة العربية السعودية بالإعلان عن ميعاد وقفة عرفات على أن تكون في يوم 8 من شهر يوليو لعام 2022 وتكون أول أيام العيد الموافق يوم السبت 9 من شهر يوليو لعام 2022 طبقًا لوكالة الأنباء في المملكة واس.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك وكيفية صلاة العيد

موعد صلاة العيد في المملكة عام 1443هـ

متى يبدأ التكبير المطلق في عيد الأضحى ومتى ينتهي

يعد التكبير المطلق هو التكبير الذي لا يتم تقييدها بأي شيء ومن السنة أن يكون في الصباح وفي المساء وقبل الصلوات بعد الصلوات ويمكن أن يتم في كل وقت واي وقت ولا يتقيد بمكان معين أيضًا، ويبدأ التكبير المطلق في أول يوم من شهر ذي الحجة وينتهي مع آخر أيام التشريق مع غروب الشمس وكان هذا رأي الحنابلة ومضى على خطاه أبن باز وابن العثيمين.

كيفية صلاة عيد الأضحى

يجب على المسلم أن يستعد لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2022 ويبدأ في ذلك من خلال قيامه بالاغتسال وارتداء أفضل الملابس ولابد من التطيب بأفضل العطور ثم يتوجه إلى المسجد مع ضرورة التكبير في الطريق إلى المسجد وتكون صلاة عيد الأضحى ركعتان يتم بدأ بتكبيرة الإحرام ثم قل ما طاب من الذكر والدعاء كدعاء الاستفتاح ثم يتم التكبير لسبعة تكبيرات ويقوم برفع يديه لتكون بالقرب من الوجنتين ويقوم باقي المؤمنون مثلة ثم بدأ الإمام بقراءة سورة الفاتحة وقراءة سورة أخرى من القرآن ومن الفضل أن تكون سورة الأعلى ويكمل الركعة الثانية كالصلاة العادية وفي الركعة الثانية يكبر المسلم خمسة تكبيرات ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وبعض آيات القرآن ويستحب أن تكون سورة الغاشية ويكمل الركعة.

أحمد سامي

أحمد سامي إبراهيم كاتب صحفي في موقع نجوم مصرية خريج كلية الحاسبات والمعلومات قسم نظم المعلومات أجيد لغات البرمجة وتحديداً لغة السي شارب، كما أتميز في القراءة المختلفة للشعراء القدامى في مصر.


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