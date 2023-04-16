توضيح من المعاشات الاجتماعية بشأن تقديم موعد الصرف قبل العيد

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الأحد، إشعاراً عاجلاً لتوضيح تغيير موعد صرف المعاشات بسبب الاحتفال بالعيد، وذلك لإعلام المستفيدين بتاريخ جديد لصرف المعاشات.

موعد صرف معاش التأمينات الإجتماعية

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر” أن المعاش يتم صرفه في بداية كل شهر ميلادي، رداً على سؤال حول موعد صرف رواتب التأمينات قبل عيد الفطر.

التحذير من الجمع بين عملين

في وقت سابق، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحذيراً ينص على عدم الجمع بين العمل الخاضع لنظام التأمينات والعمل الخاضع للخدمة المدنية أو العسكرية في نفس الوقت، وذلك لتنبيه المستفيدين على أهمية الامتثال للشروط والضوابط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا يجوز الجمع بين العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية والعمل الخاضع للخدمة المدنية أو العسكرية في نفس الوقت، وذلك بموجب الشروط والضوابط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، كما أوضحت المؤسسة أنه في حال تم قبول المستفيد في عمل يخضع لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، يجب عليه استبعاد نفسه من نظام التأمينات الاجتماعية.

صرف تعويض ساند

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن تعويض ساند يصرف لمن ترك العمل لأسباب خارجة عن إرادته، وذلك بناءً على شروط وضوابط محددة من قبل المؤسسة، كما أكدت المؤسسة أن هناك عدة أسباب للاستبعاد المؤهلة لصرف تعويض ساند، وأن عدم الأهلية لصرف التعويض يعود إلى أسباب أخرى أيضاً.