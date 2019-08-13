تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية لكافة الاسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية، وتعمل وزارة العمل على تقديم كل ما هو في سبيل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي تتلقى دخل لا يكفى إحتياجاتها الأساسية، هذا ويتسأل الكثير من المستفيدين من الذين هم على قوائم الإنتظار عن موعد صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد إنتشرت في الاونة الأخيرة العديد من الوسوم التي تطالب بالإسراع في صرف المقطوعة من أجل مساعدة الأسر، في تلبية إحتياجاتها الأساسية، ومن أجل تقليل من التأثيرات السلبية على الأسرة بسبب الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة من أجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي.

تعرف على الفئات المستفيدة من المقطوعة

الاسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية. السجناء الارامل والمطلقات. الأسرة التى غاب عنها عائلها.

مساعدة المقطوعة

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز الخدمات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في سبيل تحقيق التوازن المالي والإقتصادي في المملكة، ومن أجل العمل على تحسين الظروف السيئة التي تمر بها الاسرة السعودية، بفعل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، من أجل تطبيق رؤية المملكة للعام 2020.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن البوابة الإلكترونية يمكنك زيارتها من هـــــنـــا، وذلك من أجل تسهيل تقديم الخدمات الإستعلام والتسجيل للأسر الذين هم على قوائم الإنتظار، حيث تهدف البوابة الإلكترونية تقليل الوقت والجهد، حيث تقدم البوابة الإلكترونية كل ما يتم تقديمه من خلال مراكز الضمان الإجتماعي.