موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نتابع معكم مستفيدي الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الإربعاء الموافق 31-07-2019، وتسعى المملكة من خلال تلك المساعدة تحقيق التوزان المالي والإقتصادي والعمل على تنمية الأسر السعودية في سبيل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والسلع والخدمات، هذا وذلك في سبيل أن يتغلب على رفع الدعم وإرتفاع الإسعار، ومن اجل مواجهة الآثار السلبية لخطة الإصلاح الإقتصادي بالمملكة، هذا ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمواطن السعودي من اجل التخفيف الآثار السلبية لرفع أسعار المحروقات وأسعار العديد من الخدمات، والسلع، وتسعى الوزارة إلى تطبيق رؤية المملكة 2020م .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

أن يكون المستفيد الذي يريد التقديم قد تجاوز 35 عاماً للإستفادة من المقطوعة. أن لا يمتلك المستفيد إى سجل تجاري. أن يكون المستفيد المقدم يصفح عن كافة البيانات بشكل كامل . تقدم مساعدة المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او الاسر التي لا تقدر على تسوية إحتياجاتها الأساسية . 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لتقديم المساعدة.

طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل من هــــنـــا إدخال كافة البيانات المطلوبة رقم السجل المدني ورقم التحقيق وكافة البيانات . تظهر لك بعدها كافة بيانات الإستحقاق .

موعد صرف مساعدة المقطوعة

لم تحدد وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية موعداً رسمياً حتي هذه اللحظة لصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، هذا وتطالب الوزارة من المواطنين بالعمل على تحديث كافة البيانات بشكل دوري، ويطالب الكثير من المواطنين بأن يتم إيداع الدفعة الجديدة من المقطوعة في اسرع وقت ممكن من أجل التجهيز لعيد الأضحى المبارك .