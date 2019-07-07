موعد صرف مساعدة المقطوعة عن شهر ذي القعدة 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية مع إقتراب صرف مساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، حيث تٌصرف هذه المساعدة لكافة الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط أو أصحاب الفئات الأكثر إحتياجاً ، حيث تعتبر هذه المساعدة كعامل مساعد من أجل دفع فواتير الكهرباء ، ومساعد لدفع العديد من الخدمات بالإضافة إلى المساهمة مع الأسر ذات الدخل المنخفض أو المحدود من اجل تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي ، وتعمل الوزارة على توفير كافة الإحتياجات بشكل دوري ، هذا وتحدد الوزارة شروط وفئات معينة للتسجيل والحصول على المساعدات، ويتم حساب القيمة المالية للمساعدات، حسب الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد الأسرة .

شروط التسجيل على المساعدات المقطوعة

أن لا يكون المتقدم مشمول في الضمان الاجتماعي. لا يملك أي سجلات تجارية. لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما. أن تكون الأسرة محدودة الدخل. الدخل الشهري للمتقدم، لا يزيد عن الدخل المحدد لاستحقاق المساعدة المقطوعة.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة 1440

الأرامل. المطلقات. الأيتام. أسر السجناء. الأسر محدودة الدخل. حالات العجز المؤقت أو الدائم. السيدات التى تخلى عنها زوجها، أو هجرها ولا تعلم عنه شيء.

التسجيل في الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية عن تصميم موقع سهل من أجل التسجيل وذلك من خلال العديد من الخطوات ، التي حددتها الوزارة ، وهي كالتالي أولاً : الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من هــــنــــا ، ثم الضغط على إيقونة الخدمات الإلكترونية للمنشآت ثم تسجيل مستخدم جديد .