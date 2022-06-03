موعد صرف مبلغ دعم ريف لشهر يونيو 2022، وخطوات الاستعلام عنها بالتفصيل؟

تزداد علامات البحث على موعد صرف مبلغ دعم ريف لشهر يونيو، من قبل الكثير من المواطنين المستفيدين من هذا البرنامج، الذي يهدف إلى دعم العاملين في الزراعة والذين يرغبون في عمل مشاريع خاصة بالزراعة للتقدم بمستوى الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية، ضمن الخطة التي تستهدفها الدولة من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وهذا ما جعل الحكومة السعودية تطلق برنامج دعم ريف، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم موعد صرف دعم الريف لشهر يونيو.

ماهو برنامج دعم ريف

هو برنامج أطلقته الحكومة السعودية، مقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، هدفه دعم الأسر المنتجة بالمملكة والقطاعات الأخرى العاملين بالمجال الزراعي،ودعم المشروعات التي تتمثل في تربية المواشي، إنتاج منتجات الألبان باختلاف انواعها، وتربية النحل وإنتاج العسل، بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، ولذلك يشترك به الكثير من المواطنين من أجل تنمية المشروعات الزراعية الخاصة بهم، للنهوض بالمنظومة الاقتصادية وتحقيق وفرة في النظام الغذائي.

موعد صرف مبلغ دعم ريف لشهر يونيو؟

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف دعم ريف لشهر يونيو 2022، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على أن تبدأ مواعيد الصرف من يوم 1 يونيو، إلى يوم 10 يونيو 2022.

طريقة التسجيل والاستعلام عن موعد صرف دعم ريف

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل بسهولة في برنامج دعم ريف، والاستعلام عن مواعيد صرف الدعم في كل شهر ، وتتمثل هذه الخطوات في التالي :

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج ريف من خلال هذا الرابط .

قم بالضغط على إنشاء حساب.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رقم الجوال الخاص بك.

أدخل رقم رمز التحقق المرسل على رقم الجوال الذي سجلت به.

اضغط على أيقونة تسجيل الطلب.

من خلالها سوف يتم تسجيل الحساب.

عليك الاستعلام من خلال الدخول مباشرة إلى. الحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد أوضحنا لكم التفاصيل الخاصة بموعد صرف دعم ريف لشهر يونيو 2022.