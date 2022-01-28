موعد صرف ساند لشهر فبراير في المملكة العربية السعودية 1443 هجري

تتنوع برامج الضمان الاجتماعي والتى تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية والتى تعمل على زيادة المستوى الاقتصادي للفئات قليلة الدخل، من هذه البرامج برنامج حساب المواطن وكذلك برنامج دعم الريف وبرنامج ساند، اليوم سنتحدث في هذا المقال عن برنامج ساند سنتعرف عليه سوياً، وعلى شروطه والفئات التى يستهدفها.

برنامج ساند

يعتبر نظام ساند من أهم أنظمة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، تم تأسيسه بأمر ملكي صادر عام 1435 هجري، ويشمل جميع مواطني المملكة العربية السعودية ممن تقل أعمارهم عن 59 عامًا، ممن يحق لهم الحصول على المعاشات التقاعدية الاجتماعية، ويهدف هذا النظام إلى رعاية العاملين في المملكة العربية السعودية ورعاية أسرهم، خاصة عند تعطل عملهم مهما كانت الظروف، فهو قادر على توفير احتياجاته الأساسية لنفسه ولأسرته بما يتناسب مع متطلبات الحياة التي تليق بالمملكة العربية السعودية، ولا يقتصر هذا البرنامج على تقديم الدعم المادي، بل يشمل في حد ذاته توفير التدريب اللازم الذي يفيده في إيجاد وظيفة تسانده.

شروط التسجيل في ساند

هناك عدد من الشروط المهمة لقبول طلبات التسجيل للراغبين في الاستفادة من خدمات برنامج ساند، ومن هذه الشروط :

أن يكون المستفيد يحمل جنسية المملكة العربية السعودية.

أن يكون سن المتقدم أقل من ستين سنة.

يجب أن يتجاوز المتقدم لبرنامج ساند الحد الزمني المنصوص عليه في قانون العمل فيما يتعلق بقواعد نظام ساند.

ألا يكون لمقدم الطلب أي مصدر دخل من عمل آخر أو عمل خاص.

ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من وظيفته لأي سبب تأديبي.

أن يكون المتقدم لديه جميع المؤهلات التي تجعله شخصًا قادرًا على العمل.

ألا يكون المستفيد من برنامج ساند قد ترك وظيفته بنفسه دون أسباب واضحة ومقنعة.

موعد نزول قيمة ساند

سداد ساند يكون للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي حسب التقويم الميلادي، حيث أن الراتب يستمر 12 شهرًا ويتم دفع 60٪ من قيمة الراتب المسجل في التأمين، وبعد ثلاثة أشهر يتم دفع 50٪ من قيمة الراتب، يسجل في مدفوعات التأمين بينما تدفع الأجور لمدة سنة واحدة فقط.