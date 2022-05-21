 موعد صرف رواتب الضمان المطور لشهر مايو في المملكة العربية السعودية

شهدت الآونة الأخيرة تساؤل كافة المستفيدين من برنامج الضمان المطور حول معرفة موعد صرف رواتب الضمان المطور لشهر مايو 2022، حيث يشغل هذا الأمر مساحة كبيرة من التساؤلات بين جميع المستفيدين من برنامج الضمان الجديد 1443، حيث إنَّ الضمان المطور أحد برامج الدعم المالي المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، والذي يعمل بدوره على تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي؛ لهذا يتساءل الفرد الأكثر احتياجاً للحصول على هذا الدعم المقدم من الوزارة، والوقوف على مدى أحقية قبوله في الحصول على الدعم .

موعد صرف رواتب الضمان المطور لشهر مايو

حيث ينتظر الكثير من المستفيدين من الضمان المطور تحديد موعد صرف رواتب الضمان الدفعة الجديدة كل شهر، وذلك عقب الإعلان عن الأسماء المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر الذين ينطبق عليهم كافة المتطلبات، والشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أعلنت الوزارة عن موعد صرف معاش الضمان الجديد بداية من يوم 21 مايو 2022، وحتى يوم 25 مايو 2022 لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2022.

ما هى الشروط للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور:

حتى يتم قبول المواطن للحصول على الضمان الاجتماعي جاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون الفرد سعودي الجنسية، ومقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة.

لا يزيد دخل المتقدم عن 1100 ريال سعودي.

عدم امتلاك المواطن أى أصول لها قيمة مادية.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، والتي تتمثل فيما يلي: