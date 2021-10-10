موعد صرف رواتب التأمينات الاجتماعية والزيادة الجديدة

رواتب التأمينات الإجتماعية الجديدة، تسعى مؤسسة التأمين الاجتماعي جاهدة لتوفير الدعم للعمال وأسرهم في حالة فقدهم لوظائفهم أو تقاعدهم، وكذلك في حالة وفاة معيل الأسرة، وأي أمراض أو عاهات ناتجة عن العمل، وسننظر الآن في أجور التأمين الاجتماعي الجديد والمعايير التي لابد من توافرها.

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شروط راتب التأمينات الاجتماعية

توقف المتقدم عن العمل بسبب من الأسباب المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى أن المرشح يكون قد بلغ سن الستين. تجاوز اشتراك المتقدم مدة 120 شهرًا، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الزيادة الجديدة في رواتب التأمينات الاجتماعية

شهدت الفئة الأولى من نظام الرواتب، التي يزيد دخلها عن 10 آلاف ريال، ارتفاعًا بنسبة 11٪. شهدت الفئة الثانية من نظام الرواتب، الذين يتقاضون راتب 5000 ريال فأكثر، ارتفاعًا بنسبة 8٪. شهدت الفئة الثالثة، الذين يكسبون 3 آلاف ريال من نظام الرواتب زيادة بنسبة 6٪.

راتب التأمينات الاجتماعية السعودية

وافقت هيئة التأمينات الاجتماعية على طلبات أصحاب العمل لتعزيز قيمة رواتب الموظفين السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر بنسبة 10٪، بالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب العمل الدخول إلى حساب الهيئة الخاص به وتعديل رواتب الموظفين السعوديين.

مواعيد صرف رواتب التأمينات الاجتماعية