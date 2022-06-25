موعد صرف راتب التقاعد لشهر “يونيو – ذو القعدة” 1443 وشروط الاستحقاق

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب التقاعد لشهر يونيو حيث أن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم العديد من المساعدات وأشكال الدعم المختلفة إلى المواطنين محدودي الدخل والأشد احتياجا وذلك بهدف تحسين المستوى المعيشي لديهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأسرهم ويعتبر راتب التقاعد هو معاش يتم صرفة إلى المتقاعدين الذين بلغوا سن المعاش، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد صرف راتب التقاعد لشهر “يونيو – ذو القعدة” 1443 وخطوات الاستعلام عن الرواتب.

موعد صرف راتب التقاعد لشهر ذو القعدة 1443

حددت وزارة التأمينات الاجتماعية يوم ثابت من كل شهر ميلادي لصرف راتب التقاعد ومن المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد لشهر يونيو يوم الأحد 26 يونيو 2022 الموافق 27 ذو القعدة 1443 علماً بأن الراتب متأخر يوم لمصادفة يوم الصرف السبت فكان من المفترض أن يصرف بتاريخ 25 بالشهر الميلادي ولكن نظراً لمصادفة العطلة الأسبوعية يؤخر لليوم الذي يليه وهو الأحد.

الشروط المطلوبة للحصول على راتب التقاعد

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب التقاعد وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على راتب التقاعد لا يقل عمره عن 60 عاماً.

يجب أن يكون متوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

يشترط أن لا تكون مده عملة تقل عن 120 شهر.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني

يمكن الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال استخدام رقم السجل المدني والقيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة تسوية مستحقات التقاعد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة من رقم السجل المدني ورقم الهوية الوطنية التابعة لصاحب الماش التقاعدي.

إدخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة له.

في النهاية يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على استعلام.

خطوات الاستعلام عن رواتب تقاعد التأمينات

يمكن الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال وزارة التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مؤسسة التأمينات من هنا.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تأمينات أون لاين.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار خدمة الاشتراك وتحديد الوظيفة.

تحديد جهة العمل والضغط على كلمة أجور.

ما هي خطوات التسجيل بمؤسسة التقاعد ؟